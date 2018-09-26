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All Games > Adventure Games > Life is Strange Franchise > Life is Strange 2
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Life is Strange 2
After a tragic incident, brothers Sean and Daniel Diaz run away from home. Fearing the police, and dealing with Daniel's new telekinetic power, the boys head to Mexico. Each stop on their journey brings new friends and new challenges.
Recent Reviews:
Very Positive (844) - 85% of the 844 user reviews in the last 30 days are positive.

This product has experienced one or more periods of off-topic review activity. Based on your preferences, the reviews within these periods have been excluded from this product's Review Score.
All Reviews:
Very Positive (10,771) * - 84% of the 10,771 user reviews for this game are positive.

This product has experienced one or more periods of off-topic review activity. Based on your preferences, the reviews within these periods have been excluded from this product's Review Score.
Release Date:
Sep 26, 2018
Developer:
Publisher:
Square Enix, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux)
Popular user-defined tags for this product:
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Blood
Partial Nudity
Violence
Sexual Content
Use of Drugs & Alcohol
Strong Language
Use of Tobacco

Rating for: ESRB
Includes 46 Steam Achievements
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all 46
Title: Life is Strange 2
Genre: Adventure
Developer: DONTNOD Entertainment, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux)
Publisher: Square Enix, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux)
Franchise: Life is Strange
Release Date: Sep 26, 2018

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Reviews

“Unique, truthful, and necessary. A journey I would recommend to anyone.”
RECOMMENDED – Eurogamer

“Triumphant”
9/10 – GameSpot

“long, strange, formative, and tragic roadtrip”
9/10 – Destructoid

LIFE IS STRANGE 2 - DEMO out now!


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Reviews & Accolades

"...one of the best stories in video games. It tackles a lot and handles all of it with grace. It’s emotional, evocative, heartwarming, and heartbreaking."
10/10 - Gaming Trend

"I knew going in that this was going to be a rough journey. What I didn't know was how incredibly sensitively handled and well-told this traumatizing tale would be."
5/5 - TheGamer

"Life is Strange 2 has been quietly weaving a powerful and sincere narrative experience that admirably carries on the series' legacy."
8.5/10 - Game Informer

"Absolutely stellar"
5/5 - Trusted Reviews

"Atmospheric. Gorgeous. Hard to forget."
4.5/5 - GamesRadar+

"The most important game of 2019."
VG247

"A series that continues to deliver on its high expectations."
9.5/10 - Wccftech

Life is Strange 2 - Episode 5


The Diaz brothers have reached the end of the road. Every choice Sean made on their journey, every lesson Daniel learned, it all led to this. Can the brothers stay together and survive this brutal final chapter... or will the world tear them apart?

Life is Strange 2 - Episode 4


Sean wakes in hospital, gravely wounded by the incident in California, to find Daniel still missing. Picking up his brother's trail in the desert heat of Nevada, will Sean’s faith in Daniel be rewarded... or is the young wolf lost forever?

Life is Strange 2 - Episode 3


Sean and Daniel's dangerous journey to Mexico continues. Reunited with Cassidy and Finn, the brothers find illegal work - and sanctuary - in a Californian forest.

Life is Strange 2 - Episode 2


The two brothers continue their journey into the winter months and struggle against the cold. As Daniel gradually falls ill, Sean decides they must make their way to their grandparent’s house to recover.

Complete Season Content


Purchase the Complete Season of Life is Strange 2 and receive an exclusive pack of 5 Arcadia Bay patches to customise your backpack. These patches are based on the original Life is Strange.

Complete Season includes:

  • Episodes 1-5
  • Arcadia Bay Patch Bundle

The Awesome Adventures of Captain Spirit


Have you ever dreamt of being a superhero? Meet Chris, a creative and imaginative 10 year old boy who escapes reality with fantastical adventures as his alter ego, the Awesome Captain Spirit!

Captain Spirit is a free demo set in the Life is Strange Universe that contains links to the brand new story & characters of Life is Strange 2.

Life is Strange 2 - Mascot Bundle


Purchase the 'Mascot Bundle' and receive a set of patches and a keyring from the Life is Strange universe to customise your in-game backpack.

About This Game


ALL EPISODES ARE AVAILABLE TO PLAY NOW!



Purchase the Complete Season and receive the 'Arcadia Bay' patch bundle to customise your in-game backpack.

The award-winning Life is Strange series continues with an all-new story from DONTNOD Entertainment.

After a tragic incident, brothers Sean and Daniel Diaz run away from home. Fearing the police, and dealing with Daniel's newly manifested telekinetic power – the power to move objects with your mind – the boys decide to travel to their father's hometown of Puerto Lobos in Mexico for safety.

Suddenly, sixteen year-old Sean is responsible for Daniel’s safety, shelter, and teaching him right from wrong. As Daniel's power grows, it’s up to Sean to decide the rules by which they live. Keep the power secret, or use it to help them in their journey? Beg, borrow, or steal? Reach out to family, or stay hidden?

As Sean, your choices shape the fates of the Diaz brothers, and the lives of everyone they meet.



From Seattle, to Portland, to California... through gas stations, abandoned shacks, backstreets and forests... the road to Mexico is long and filled with danger – but also friendship, wonder, and opportunity.

This is the trip that could bond Sean and Daniel forever… or tear their brotherhood apart.

Key Features:
Award Winning Story-Telling
Daniel is always learning from Sean – and what you teach him has far-reaching consequences.
Stunning visuals and hand-painted textures.
Emotive original soundtrack from Jonathan Morali, composer of the original Life is Strange - plus licensed tracks from Phoenix, The Streets, Sufjan Stevens, Bloc Party, First Aid Kit, and more.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Nudity or Sexual Content, General Mature Content

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7 or above (64-bit Operating System Required)
    • Processor: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) or AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce GTX 650 2GB or AMD Radeon HD 7770 2GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 40 GB available space
    • Additional Notes: Please note that 32-bit operating systems will not be supported
    Recommended:
    • OS: Windows 10 64-bit
    • Processor: Intel Core i5 3470, (3.20 Ghz) or AMD FX-8350, (4.00 Ghz)
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce GTX 970 4GB or AMD Radeon R9 280X 3GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 40 GB available space
    • Additional Notes: Please note that 32-bit operating systems will not be supported
    Minimum:
    • OS: macOS 10.15
    • Processor: 2.0Ghz Intel Core i5-6360U
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 2GB NVIDIA GeForce GTX 680MX, 2GB AMD Radeon R9 M290, Intel Iris 540 Graphics or better (see notes for more details).
    • Storage: 42 GB available space
    • Additional Notes: The game is officially supported on the following Macs. To check your Mac model and when it was released, select About This Mac from the Apple menu on your menu bar:
        ---
      • * All 13" MacBook Pros released since 2016
      • * All 15" MacBook Pros released since Late 2013 with a 2.3GHz i5 processor or better (1)
      • * All 13" MacBook Airs released since 2018
      • * All Mac minis released since 2018
      • * All 21.5" iMacs released since 2017
      • * All 27" iMacs released since Late 2014 (2)
      • * All 27" iMac Pros released since Late 2017
      • * All Mac Pros released since Late 2013
      ———
      • (1) Mid-2015 models with an AMD R9 M370X graphics card are not supported
      • (2) Late 2013 models with a 2GB Nvidia GeForce GTX 775M or 4GB Nvidia GeForce GTX 780M graphics card are also supported
      • (2) Late 2012 models with a 2GB Nvidia GeForce GTX 680M graphics card are also supported
      • Please note for your computer to meet the minimum requirements it must match or better all elements of the listed spec. For more detailed specifications check the Feral website.
        ———
      • The following Macs are capable of running the game but do not consistently meet the standards required for official support:
      • * All 15" MacBook Pros released since Late 2013
      • * All 21.5" iMacs released since Late 2013 with a 2.3GHz processor or better (1)
      ———
      • (1) Models with an Nvidia 750M graphics card are not supported
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 18.04 64-bit
    • Processor: 3.4GHz Intel Core i3-4130
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 680 2GB or AMD Radeon R9 380 4GB
    • Storage: 42 GB available space
    • Additional Notes:
      • * Requires Vulkan
      • * NVIDIA requires 430.14 or newer drivers.
      • * AMD requires Mesa 19.1.2 or newer.
      • * Intel GPUs are not supported.
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 18.04 64-bit
    • Processor: 3.2GHz Intel Core i5-6500
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB or AMD Radeon RX 470 4GB
    • Storage: 42 GB available space
    • Additional Notes:
      • * Requires Vulkan
      • * NVIDIA requires 430.14 or newer drivers.
      • * AMD requires Mesa 19.1.2 or newer.
      • * Intel GPUs are not supported.
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