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Of Bird and Cage
Of Bird and Cage is a unique, music-based action adventure. Experience the music in a brand-new way. Featuring famous artists like Ron "Bumblefoot" Thal (ex-Guns N' Roses), Rob van der Loo (Epica), Ruud Jolie (Within Temptation), and many others!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
2021
Developer:
Publisher:
All in! Games
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Title: Of Bird and Cage
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Capricia Productions
Publisher: All in! Games
Franchise: All in! Games
Release Date: 2021

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Planned Release Date: 2021

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About This Game



FIRST OF ITS KIND INTERACTIVE SYMPHONIC METAL ALBUM

Experience music like never before. Featuring artists from (ex) Guns N' Roses, Epica, Within Temptation, and many others! Music by Arnold Nesis.

Caged birds sing of freedom, free birds fly.






You’re not just listening to a music album—you’re inside. Let soaring symphonic metal captivate you. Enjoy a story based on ‘Beauty and the Beast’ and play as Gitta, a young girl who tries to escape the physical and mental prison of her captor—Bres.






  • Ron "Bumblefoot" Thal (ex-Guns N’ Roses)
  • Rob van der Loo (Epica)
  • Ruud Jolie (Within Temptation)
  • Danny Worsnop (Asking Alexandria)
  • Casey Grillo (ex-Kamelot)
  • Rocky Gray (ex-Evanescence)
  • Mike Lepond (Symphony X)
  • Kobra Paige (Kobra and the Lotus)
  • Davidavi 'Vidi' Dolev (Gunned Down Horses)

    And... many others!






  • Look: Single-player FPP story-driven adventure
  • Listen: A two-hour-long symphonic metal music concept album
  • Act: Multiple endings—shape the story!
  • Experience: Enter a world fully synced with songs and controlled by music

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Have you ever thought how strange the plot of "The Beauty and the Beast" is? This poor girl is being kidnapped and becomes the prisoner of a terrible monster who is, at least in his own eyes, above all law. As time goes by, she warms up to the beast, and eventually falls in love with him. He then "magically" transforms into a " handsome prince charming". Well... that's what we call Stockholm Syndrome.

"Of Bird and Cage" explores this theme and while the plot revolves around (a very twisted) love story it also features alcohol, drugs, hallucinations and (depending on the choice you make in the game) some potential of other very dark and bad scenarios.

While all that is true, and there are also might be some sexual themes and violence in the plot, they are not explicit and there is no nudity in the game.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
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