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All Games > Adventure Games > Nubarron: The adventure of an unlucky gnome
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Nubarron: The adventure of an unlucky gnome
Guide Gnome across the dangers of this twisted fairytale world. Can you break the make the annoying cloud go away? And recover his stolen Lucky Hat? Trust your friends? Find out in this, a casual platformer set in a beautiful painted world full of weird creatures you'll have to deal with.
Recent Reviews:
Mixed (69) - 65% of the 69 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Mostly Positive (106) - 73% of the 106 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jan 30, 2020
Developer:
Publisher:
Hidden People Club
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Spanish - Spain
Spanish - Latin America
Portuguese - Brazil
Title: Nubarron: The adventure of an unlucky gnome
Genre: Adventure, Indie
Developer: Nastycloud
Publisher: Hidden People Club
Release Date: Jan 30, 2020

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Awards
Finalist in Festival Cinemaguay 2020

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Free to keep when you get it before May 9 @ 10:00am. Some limitations apply. (?)

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About This Game



  • A Gorgeous Digital Painted Fantasy World
  • An Amazing Orchestral Bgm
  • A fantasy story with a love-hate relationship between Gnome and his Cloud
  • A following Cloud that can be used to throw lightnings to solve puzzles and get rid of enemies
  • Angry Cloud sequences that challenges the player to keep moving to avoid the aimed-at-gnome lightnings
  • Neutral Cloud sequences that allows the player to aim where to strike the lightning while also escaping the aimed-at-gnome lightnings
  • Happy Cloud sequences that allows the player to fully control the Cloud without having to worry about aimed-at-gnome lightnings
  • Classic platformer challenges and puzzles
  • Boss fights

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: 7
    • Processor: Intel i3+
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better
    • Storage: 4 GB available space
    • Additional Notes: Has issues with high frequency monitors, so play it in 60hz
    Recommended:
    • OS: 10
    • Processor: Intel i5+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 460 / Radeon HD 7800 or better
    • Storage: 4 GB available space
    • Additional Notes: Has issues with high frequency monitors, so play it in 60hz
    Minimum:
    • OS: Mavericks 10.9 or later
    • Processor: Intel i3+
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.2+
    • Storage: 4 GB available space
    • Additional Notes: Has issues with high frequency monitors, so play it in 60hz
    Recommended:
    • OS: Mavericks 10.9 or later
    • Processor: Intel i5+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.2+
    • Storage: 4 GB available space
    • Additional Notes: Has issues with high frequency monitors, so play it in 60hz
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 16.04, 18.04 and CentOS 7
    • Processor: Intel i3+
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.2+
    • Storage: 4 GB available space
    • Additional Notes: Has issues with high frequency monitors, so play it in 60hz
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 16.04, 18.04 and CentOS 7
    • Processor: Intel i5+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.2+
    • Storage: 4 GB available space
    • Additional Notes: Has issues with high frequency monitors, so play it in 60hz

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