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CAT Interstellar
A short story inspired by Robert Heinlein's:The Moon Is a Harsh Mistress
Recent Reviews:
Mostly Positive (27) - 77% of the 27 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Mixed (838) - 69% of the 838 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Oct 7, 2017
Developer:
Publisher:
Ionized Games
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English

Fantasy Violence
Mild Language
Includes 18 Steam Achievements
View
all 18
Title: CAT Interstellar
Genre: Adventure, Indie
Developer: Ionized Games
Publisher: Ionized Games
Release Date: Oct 7, 2017

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Content For This GameBrowse all (1)

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ProjectFiles
 

About This Game

Warning: This is a short story ~ 1 hour long that is meant to be played in a single sitting.

Play as a DOG-VI drone, a newly activated maintenance bot, who is assisting in the terraforming effort on Mars. After a predictable yet unfortunate accident DOG finds herself uncovering the past of a seemingly barren planet.

https://ionizedgames.com/

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System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)
    • Processor: 2 GHz Quad-Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 750
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 5 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)
    • Processor: 2 GHz Quad-Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nividia GTX 970
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 5 GB available space
    • Additional Notes: Recommended for 60 FPS
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 16.10
    • Processor: 2 GHz Quad-Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 750
    • Storage: 7 GB available space
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 16.10
    • Processor: 2 GHz Quad-Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 970
    • Storage: 7 GB available space

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