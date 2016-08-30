Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Indie Games > Curve Games Franchise > Hue
Community Hub
Hue
Hue is a vibrant, award-winning puzzle-adventure, where you alter the world by changing its background colour.
Recent Reviews:
Very Positive (266) - 86% of the 266 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (2,236) - 93% of the 2,236 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Aug 30, 2016
Developer:
Publisher:
Curve Games
Tags
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as ignored

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign In or Open in Steam
Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Spanish - Spain
Russian
Includes 13 Steam Achievements
View
all 13
79
metacritic
Awards










+ many more!
Check out the entire Curve Games franchise on Steam

Get Hue

Free to keep when you get it before Jun 8 @ 10:00am. Some limitations apply. (?)

-100%
$14.99
$0.00
Add to Account

Buy Hue Game and Soundtrack Bundle

Includes 2 items: Hue, Hue Official Soundtrack

Bundle info
-12%
-26%
$21.98
$16.26
Add to Cart
 

Reviews

“One of the most original and engrossing platform puzzlers of recent years”
Metro

“Overall, the game is amazing. Beautiful and brilliant, sophisticated and simple, challenging and compelling.”
Forbes

“Hue is easily one of the best additions to the genre in a very long time.”
4.5/5 – Twinfinite

Check out the latest Curve Games release!

https://store.steampowered.com/app/1388580/Blooming_Business_Casino/

About This Game

Hue is a vibrant, award-winning puzzle-adventure, where you alter the world by changing its background colour. You explore a dangerous grey land, unearthing coloured fragments on a journey to find your missing mother. As obstacles match the background, they disappear, creating new and exciting puzzles - full of peril, mystery… and colours unseen.

Key Features


  • Unique colour-matching mechanic, offering a new twist on the classic adventure game.
  • A heartfelt story that touches on themes of love, loss, existence and remorse.
  • A world full of lively characters to talk to, each with their own personality and story.
  • Stark silhouetted art style with bright, bold colours.
  • Over 30 original music tracks, composed exclusively for Hue.
  • Professionally voiced narration by Anna Acton and Matthew Wade, some of the UK’s best television talent.
  • Full colourblind support, using symbols as a colour aid.
  • Razer Chroma, Corsair RGB plus many more coloured LED devices supported on Windows.

System Requirements

Windows
macOS
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows XP SP3/Vista with SP2/7/8/8.1/10 x86 or x64
    • Processor: Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 5000+ (2 * 2600) or equivalent
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Graphics: GeForce GT 610 (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 6450 (512 MB) or equivalent
    • Storage: 400 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows XP SP3/Vista with SP2/7/8/8.1/10 x86 or x64
    • Processor: Intel Core 2 Duo E7300 (2 * 2660) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 6000+ (2 * 3000) or equivalent
    • Memory: 4096 MB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 560 Ti (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 2900 XT (1024 MB) or equivalent
    • Storage: 400 MB available space
    Minimum:
    • OS: OS X 10.9 and above
    • Processor: Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 5000+ (2 * 2600) or equivalent
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Graphics: GeForce GT 610 (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 6450 (512 MB) or equivalent
    • Storage: 400 MB available space
    Recommended:
    • OS: OS X 10.9 and above
    • Processor: Intel Core 2 Duo E7300 (2 * 2660) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 6000+ (2 * 3000) or equivalent
    • Memory: 4096 MB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 560 Ti (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 2900 XT (1024 MB) or equivalent
    • Storage: 400 MB available space
    Minimum:
    • OS: Mint 17.1/18 x86, Ubuntu 15.10/16.04 x86
    • Processor: Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 5000+ (2 * 2600) or equivalent
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Graphics: GeForce GT 610 (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 6450 (512 MB) or equivalent
    • Storage: 400 MB available space
    Recommended:
    • OS: Mint 17.1/18 x86, Ubuntu 15.10/16.04 x86
    • Processor: Intel Core 2 Duo E7300 (2 * 2660) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 6000+ (2 * 3000) or equivalent
    • Memory: 4096 MB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 560 Ti (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 2900 XT (1024 MB) or equivalent
    • Storage: 400 MB available space
See all

More from Curve Games

View all

What Curators Say

102 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...