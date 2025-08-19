All Games > Indie Games > Sword of the Sea
Community Hub
Sword of the Sea
Surf across magnificent waves of sand and glistening waters on an epic quest to restore a lost ocean. From the visionary artist behind ABZÛ, The Pathless, and Journey, Sword of the Sea is an atmospheric surfing adventure with fast movement inspired by classic skateboarding and snowboarding games.
Release Date:
Aug 19, 2025
Developer:
Publisher:
Giant Squid
General / Cinematic | Sword of the Sea | Official Launch Date Trailer
General / Cinematic | Sword of the Sea | Official Launch Trailer
Screenshot #1
Screenshot #2
Screenshot #3
Screenshot #4
Screenshot #5
Screenshot #6
Screenshot #7
Screenshot #8
Screenshot #9
Screenshot #10
Screenshot #11
Screenshot #12

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as ignored

Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Japanese
Korean
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Traditional Chinese
See all 11 supported languages
Includes 48 Steam Achievements
View
all 48
Awards

Buy Sword of the Sea

$29.99
Add to Cart
 

Reviews

“Gnarly and meditative!”
Polygon

“The most striking visuals of the new game...”
Game Informer

“A brand new Journey.”
Destructoid

About This Game

Surf across magnificent waves of sand and glistening waters on an epic quest to restore a lost ocean in Sword of the Sea.

From the visionary artist behind ABZÛ, The Pathless, and Journey – Sword of the Sea is an atmospheric surfing adventure with highspeed Hoversword movement inspired by skateboarding and snowboarding.

Awesome Surfing and Tricks

Carve your way forward on the ancient and powerful Hoversword, which moves like a snowboard, skateboard, and surfboard all in one. Build momentum to reach top speed and catch big air off the crests of giant waves. Pull off radical flips, spins, and grab tricks with ease as you shred halfpipes, ramps, and wall rides. It’s the perfect balance of exhilarating action and fluid, meditative movement.

A Mysterious and Visually Stunning World of Waves

Explore a world where the land flows in constant waves. From massive tides to the smallest ripples, the shifting sea of dunes is incredibly detailed and beautifully rendered. Surf across sandy deserts, glacial mountains, and many more undulating environments full of secrets in this incredible adventure.

A Spiritual Journey to Unveil the Sea

You are the Wraith – resurrected in the desolate Necropolis on a quest to unveil the ancient sea buried beneath the land. Discover the remnants of a lost culture hidden in sinking tombs and skatepark-like ruins as you search for purpose. Transform sandy dunes into glittering, emerald waters and witness magical sealife return in huge, breathtaking shoals. Feel the spiritual magic of surfing as you connect with nature and restore life – but beware, there is also darkness lurking under the waves.

A Legacy of Art, Design, and Music Continues

Developed by the renowned indie team Giant Squid, Sword of the Sea features the unique artistic design of creative director Matt Nava and beautiful music composed by Austin Wintory. Long time creative partners, their works together include beloved indie games ABZÛ, The Pathless, and the legendary, award-winning game Journey.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i5-9400 or AMD Ryzen 5 2600, Requires a CPU with the AVX2 instruction set
    • Memory: 12 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8GB or AMD Radeon RX 5600, 6GB or Intel Arc B570
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 15 GB available space
    • Sound Card: Any
    • VR Support: No
    • Additional Notes: Full DualSense controller support- disable Steam Input
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 11
    • Processor: Intel Core i5-12600K or AMD Ryzen 7 5700X
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 11GB or AMD Radeon VII, 16GB or Intel Arc B580
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 15 GB available space
    • Sound Card: Any
    • VR Support: No
    • Additional Notes: Full DualSense controller support- disable Steam Input
View all

What Curators Say

46 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

Customer reviews for Sword of the Sea About user reviews Your preferences

Overall Reviews:
Very Positive (590 reviews)






Customize
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.




Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum

Show reviews in selected display order





Learn More
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
Played Mostly on Steam Deck
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...