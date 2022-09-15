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A.W.O.L.
A.W.O.L. is a first-person, mil-spec shooter developed using the Build engine (Duke Nukem 3D, Ion Fury).
All Reviews:
Very Positive (54) - 81% of the 54 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Sep 15, 2022
Developer:
Publisher:
Shotspark Studios

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Awards
Featured in Realms Deep 2021!

Play A.W.O.L.

Free To Play
 

About This Game

Are you ready to go A.W.O.L.?

Step into the combat boots of Dwayne Allen, a recently discharged special forces soldier, as he joins his former squad mates on their hunt for their missing C.O.

A.W.O.L. is a first-person, mil-spec shooter developed using the Build engine (Duke Nukem 3D, Ion Fury).

Features

  • Command your squad - A.W.O.L. features three A.I. team mates with unique behaviors to support Allen in combat.
  • Intelligent enemies - to bring the retro FPS forward in time, A.W.O.L. features sophisticated enemy A.I. for a more modern challenge. Enemies will take cover, hide, ambush, and work together to try and take your team out.
  • No procedural generation - 9 uniquely-crafted levels for a tailored, bespoke experience!
  • Hand-drawn heroes - Bespoke sprite and texture art with serious retro FPS style!
  • Pick your playstyle - Players will be able to choose from "action-movie" style play, or amp up the challenging with more realistic combat modes!

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This game contains depictions of graphic violence.

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7/8/8.1
    • Processor: Any 64-bit Intel or AMD CPU
    • Memory: 1024 MB RAM
    • Graphics: 512 MB video memory. Intel integrated graphics supported.
    • Storage: 300 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i5, AMD Ryzen or equivalent
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Graphics: 1024MB or more dedicated video memory. NVIDIA or AMD preferred.
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 300 MB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 14.04 or SteamOS 3.0
    • Processor: Any 64-bit Intel or AMD CPU
    • Memory: 1024 MB RAM
    • Graphics: 512 MB video memory. Intel integrated graphics supported.
    • Storage: 300 MB available space
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 14.04 or SteamOS 3.0
    • Processor: Intel Core i5, AMD Ryzen or equivalent
    • Graphics: 1024MB or more dedicated video memory. NVIDIA or AMD preferred.
    • Storage: 300 MB available space

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