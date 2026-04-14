Uncover the sinister secrets of Phoenix Corporation, through the eyes of its own creation, R.E.A.C.H. - an AI trapped in a human body against its will. In an alternate 1980s America reshaped by nuclear catastrophe, Phoenix-City has become one of the Corporation’s strongholds - a haven for corruption where outlaws thrive and human life is traded like currency. Step into the role of R.E.A.C.H., expose the Corporation’s hidden agenda, and uncover the purpose behind your creation.REPLACED is a 2.5D cinematic action platformer wrapped in an intense cyberpunk thriller narrative. Run, climb, and fight through crumbling districts, industrial wastelands, and neon-lit alleys with fluid movement and fast, responsive combat. Chain precise melee strikes with satisfying ranged attacks to take down enemies in high-intensity encounters while keeping the flow of exploration.As R.E.A.C.H. grapples with unfamiliar human instincts and the weight of emotion, the city’s hidden power structures gradually come to light. Themes of humanity, identity, and control unfold through morally complex characters and the slow reveal of a world pushed to its limits. Every corner you explore tells a story, and every secret you expose carries a cost.The retro-futuristic world is brought to life with hand-crafted pixel art enhanced by modern visual effects, while a moody, synth-driven soundtrack sets the tone. REPLACED delivers a single-player journey that blends cinematic platforming, fast-paced action, and a tense cyberpunk thriller narrative. Immerse yourself in a world where every secret - and every life - has a price.