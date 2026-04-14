REPLACED
Expose the sinister secrets of Phoenix Corporation as R.E.A.C.H., an AI trapped in a human body. Set in an alternate 1980s America scarred by nuclear catastrophe, navigate a dark cyberpunk thriller in this narrative-driven 2.5D platformer blending cinematic exploration with fluid, free-flow action.

Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Arabic
Japanese
Korean
Polish
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Turkish
Ukrainian
Belarusian
See all 16 supported languages
Includes 34 Steam Achievements
Buy REPLACED - Supporter Edition BUNDLE (?)

Includes 2 items: REPLACED, REPLACED Original Soundtrack

$24.88
Buy Replaced X Planet of Lana II BUNDLE (?)

Includes 2 items: REPLACED, Planet of Lana II

$34.78
Buy Replaced X System Shock 2: 25th Anniversary Remaster BUNDLE (?)

Includes 2 items: REPLACED, System Shock 2 Remastered

$43.48
$34.35
“Waiting for me in REPLACED was one of the most stylish and cinematic games I have ever played.”
9.5/10 – Neowin

“a commentary on what it means to be human.”
90/100 – Gamingtrend

“grabs your attention from the outset and doesn’t let go.”
9.5/10 – GamingBoulevard

About This Game



Uncover the sinister secrets of Phoenix Corporation, through the eyes of its own creation, R.E.A.C.H. - an AI trapped in a human body against its will. In an alternate 1980s America reshaped by nuclear catastrophe, Phoenix-City has become one of the Corporation’s strongholds - a haven for corruption where outlaws thrive and human life is traded like currency. Step into the role of R.E.A.C.H., expose the Corporation’s hidden agenda, and uncover the purpose behind your creation.

REPLACED is a 2.5D cinematic action platformer wrapped in an intense cyberpunk thriller narrative. Run, climb, and fight through crumbling districts, industrial wastelands, and neon-lit alleys with fluid movement and fast, responsive combat. Chain precise melee strikes with satisfying ranged attacks to take down enemies in high-intensity encounters while keeping the flow of exploration.

As R.E.A.C.H. grapples with unfamiliar human instincts and the weight of emotion, the city’s hidden power structures gradually come to light. Themes of humanity, identity, and control unfold through morally complex characters and the slow reveal of a world pushed to its limits. Every corner you explore tells a story, and every secret you expose carries a cost.

The retro-futuristic world is brought to life with hand-crafted pixel art enhanced by modern visual effects, while a moody, synth-driven soundtrack sets the tone. REPLACED delivers a single-player journey that blends cinematic platforming, fast-paced action, and a tense cyberpunk thriller narrative. Immerse yourself in a world where every secret - and every life - has a price.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This game contains combat scenes that feature violence and gore, particularly the finishing moves with the pistol. Dialogue and cutscenes contain strong language. Includes references to alcohol, tobacco use, crude/mature humour and mature references in music lyrics.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10 64-bit
    • Processor: Intel® Core™ i5-8400 Processor
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 1060 (6GB) or equivalent
    • Storage: 8 GB available space
