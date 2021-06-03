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All Games > Indie Games > The Slaughter: Magdalene
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The Slaughter: Magdalene
A short interlude from the world of The Slaughter.
Reviews
All Reviews:
6 user reviews - Need more user reviews to generate a score () All Time
Release Date
Released
Jun 3, 2021
Developer :
Publisher :
Brainchild
User Tags
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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English

Play The Slaughter: Magdalene

Free
Play Game
 

About This Game



Canning Town, 1880.

A narrowboat sits, bound to the bank of the Thames. Inside, a painter stands at their easel, composing the figure of Mary Magdalene.

The Slaughter: Magdalene is a short interlude from the world of The Slaughter, with a play time of approximately five minutes. Enjoy a relaxing painting game, while a gentle score plays.

https://store.steampowered.com/app/356390/The_Slaughter_Act_One/

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: 1.8 GHZ
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GT/s 4xx or equivalent
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 300 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: 2.4 GHZ
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Nvidia Geforce 500 series or higher
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 300 MB available space
    Minimum:
    • OS: Mac OSX 10.7.X
    • Processor: 2.0 GHz Intel
    • Memory: 200 MB RAM
    • Graphics: 512 MB NVidia or ATI graphics card
    • Storage: 300 MB available space
    • Additional Notes: Not recommended for Intel GMA Graphics or Mac Minis or early-generation MacBooks
    Recommended:
    • OS: Mac OSX 10.10
    • Processor: 2.0 GHz Intel
    • Memory: 200 MB RAM
    • Graphics: 512 MB NVidia or ATI graphics card
    • Storage: 300 MB available space
    • Additional Notes: Not recommended for Intel GMA Graphics or Mac Minis or early-generation MacBooks
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 14.04
    • Processor: 2 GHz Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
    • Storage: 300 MB available space
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 14.04
    • Processor: 2 GHz Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
    • Storage: 300 MB available space

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