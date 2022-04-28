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Facteroids
Facteroids is a 3D factory building game about asteroid mining in space. Prospect, mine and manage your production lines in a variety of scenarios and procedurally generated worlds across the entire Solar system.
All Reviews:
Positive (22) - 90% of the 22 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 28, 2022
Developer:
Publisher:
Jan Zizka

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Early Access Game

Get instant access and start playing; get involved with this game as it develops.

Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“Facteroids is a one man project. I have been developing games for more than a decade now and I know the insane amount of work this kind of project takes to finish. There will be endless hours of creating, testing, iterating, reworking, bug fixing etc. This project is quite ambitious and I want to release it when I feel I can be proud of it. With the help from the community.”

Approximately how long will this game be in Early Access?

“I expect the Early Access to last approximately one year.”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“The plan is to polish game mechanics. Reflect on testers reviews and remove or add features as necessary. Add twice as many buildings and resources, research and upgrades systems. Create more campaigns and scenarios. Integrate game editor with Steam Workshop.”

What is the current state of the Early Access version?

“At this moment there is all the basic functionality in the game. Including basic technology and production trees. There are fourteen missions in four campaigns, three free game scenarios and built-in editor.”

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“The price will increase after Early Access.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“I have a Facteroids Discord server where I plan to discuss game features, bug reports, player suggestions and opinions. I would be very grateful if I could find reliable beta testers and translators for the game.”
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Buy Facteroids

$14.99
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About This Game

Facteroids is a factory building game about mining in deep space. Land with your spaceship on a barren piece of rock, deploy automated bots and start building your mining empire. You will explore and prospect asteroids as well as planets throughout the entire Solar system. Extract resources and process them in complex factory production lines of your design.

Take advantage of a fully destructible 3D environment

Every asteroid body is a 3D object. The 3rd dimension adds another level of complexity to your factory designs. Asteroid mass can be removed or deployed as needed. If a mine gets depleted, it leaves a hole in the ground.

Take care of your colonists

Build a colony base and infrastructure to support colonists. Make sure you meet all its inhabitants' needs.

Manage resources and energy

Machines in factories are always hungry for materials and power. Build conveyor belts, pipes and power lines to secure steady supply of resources.

Trade for missing resources and research new technologies

You can trade for any missing resources if needed and unlock new technologies with research.

Play campaign scenarios or in procedurally generated worlds

You can play various campaign scenarios or create a random world and start building your colony.

Create your own content

The game comes with a fully featured campaign and mission editor.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 64-Bit
    • Processor: i3-530 2.93GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Dedicated graphics card, GeForce GTX 750 Ti 2GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible
    Recommended:
    • OS: Windows 10 64-Bit
    • Processor: i7-7700k 3.6GHz
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Dedicated graphics card, GTX 1080 8GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible
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What Curators Say

13 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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