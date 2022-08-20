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Entropy : Zero 2
Bad Cop is back. Command a small army of Combine synths and soldiers on a Northern campaign to capture Dr. Judith Mossman. A modification for Half-Life 2.
Recent Reviews:
Overwhelmingly Positive (551) - 98% of the 551 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Overwhelmingly Positive (16,230) - 98% of the 16,230 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Aug 20, 2022
Developer:
Publisher:
Breadman
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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 39 Steam Achievements
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all 39
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Half-Life 2 Mod

Free
 

Reviews

“The best Half-Life 2 campaign since Half-Life 2.”
PC Gamer

“Entropy: Zero 2 is so memorable, expansive, and smartly designed that it reinvigorates what you’d think possible within Half-Life 2.”
DualShockers

About This Game

The pessimistic, wisecracking, door-kicking zealot known as 'Bad Cop' is back.

Command a small army of Combine synths and soldiers on a Northern campaign to capture Dr. Judith Mossman.

Tread in the wake of Gordon Freeman at Nova Prospekt. Explore the mysterious 'Arbeit Communications' facility. Discover what lies beneath. Drive an APC through the arctic wastes. Confront the rebels on their doorstep and uncover a long-forgotten secret.

Entropy : Zero 2 is a modification for Half-Life 2.

Features

  • Overhauled combat - new effects, enemies and weapons!
  • A brand new campaign spanning seven chapters of content.
  • Overhauled enemy AI, enemy willpower and enemy variants create exhilarating combat scenarios.
  • A narrative driven experience with a fully-voiced and choreographed cast.
  • Command squads of Combine soldiers. Have them do your bidding!
  • Experiment with Xen grenades - weapons that consume enemies and objects and spawn Xen lifeforms in return.

Warning: Entropy : Zero 2 contains flashing lights that could affect you if you are photosensitive. Please be careful when playing if you suffer from epilepsy or photosensitivity.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Entropy : Zero 2 contains mild blood and gore.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows® 7 (32/64-bit)
    • Processor: 1.7 GHz Processor
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: DirectX® 8.1 level Graphics Card (Requires support for SSE)
    • Storage: 13 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows® 10 (32/64-bit)
    • Processor: Intel® Core™ I5
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: DirectX® 9 level Graphics Card
    • Storage: 13 GB available space
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What Curators Say

45 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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