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Swallow the Sea
You are a lowly egg cell on a journey through a swollen sea of strange and humanoid fish. Prey on smaller life and growing larger and stronger to perhaps someday be born.
All Reviews:
Very Positive (388) - 97% of the 388 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Sep 3, 2021
Developer:
Publisher:
ItsTheMaceo

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
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Free
 

Reviews

“Dude, I could have played that for hours. Uh, legitimately I could have played that for hours it was such a fascinating concept. I loved the bizarreness of it, I loved that.”
Markiplier

“Taking around 10 minutes to play through, Swallow The Sea is a great little game with some very tense moments and some wonderfully grotesque monsters to avoid (and eat). It would be nice if you unlocked a few abilities as you evolved, but even as it stands it’s a lot of fun and the pixel art animation is superb. Highly recommended”
Highly Recommended – Alpha Beta Gamer

“As you drift further into the caves, it’s clear the world is dying. The monsters chasing you decay and sag, the passages tinge red with rotten flotsam and foul vents. You’re still growing, but now you see what exactly you’re growing into – and it’s just as contorted and strange as the rest of this bizarre ecosystem. But still, you eat away. Then, all of a sudden, you are born.”
Rock Paper Shotgun

About This Game

Take a short surreal swim.
Swallow the Sea is a 8-15 minute 2D survival exploration game featuring eat and grow combat and multiple areas.

You are a lowly egg cell on a journey through a swollen sea of strange and humanoid fish. Prey on smaller life and growing larger and stronger to perhaps someday be born.

Swallow the Sea was developed by Maceo bob Mair and Nicolás Delgado. With Sound Design by Pato Flores and Chris Dang and Composed by Publio Delgado.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Cartoon creatures rupture into giblets of meat upon death.
Cartoon violence towards fetal animals.

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7 64-bit
    • Processor: Intel or AMD processor, 2.5 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card
    • Storage: 300 MB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu Linux
    • Processor: Intel or AMD processor, 2.5 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card
    • Storage: 300 MB available space

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