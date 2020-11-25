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All Games > Adventure Games > Elf Games Franchise > Children of Silentown: Prologue
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Children of Silentown: Prologue
Prologue to Children of Silentown, a dark adventure game that tells the story of Lucy, a young girl growing up in a village deep into a forest inhabited by monsters. People disappearing is nothing uncommon in the village, but this time, Lucy is old enough to investigate on her own. Or so she thinks.
All Reviews:
Very Positive (75) - 98% of the 75 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Nov 25, 2020
Developer:
Publisher:
Elf Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Italian
Title: Children of Silentown: Prologue
Genre: Adventure, Free to Play, Indie
Developer: Elf Games, Luna2 Studio
Publisher: Elf Games
Franchise: Elf Games
Release Date: Nov 25, 2020

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About This Game


                                                                              During the day the forest is calm and peaceful.
                                                                                It is during the night that you hear the roars...
                                                                                                                                     ...of monsters.




Accompany Lucy and her friends in this grim, beautifully hand-drawn adventure game by the creators of Little Briar Rose, in collaboration with studio Luna2.

Lucy is afraid of the forest, just like any other child: every night, the echoing roars rob her of her sleep. Not even her dreams are a safe place where she could play.

People disappearing is nothing uncommon in the village, but this time, Lucy is old enough to investigate on her own. Or so she thinks.




  • Explore Silentown in search of hints, but beware: do not enter the forest.
  • A unique, unsettling 2D art style fitting for a mysterious, dark tale.
  • Music plays a crucial role, and learning how to sing will help Lucy in times of need.
  • Combine items to obtain widely unexpected results!
  • Many quirky characters (and animals!) to interact with. Be nice to them before they disappear.
  • Play minigames with the other children of the village!
  • A very mean cat, programmed to mess with Lucy at any given chance.
  • Curious, original puzzles: use a leash and a pair of shears to break in your mother’s best friend’s house, all in order to steal… a flower?!

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Microsoft® Windows® 7/8/10
    • Processor: SSE2 instruction set support
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Any Graphics card with DX10 (shader model 4.0)
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Microsoft® Windows® 7/8/10
    • Processor: 2.4 Ghz Processor with SSE2 instruction set support
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Any Graphics card with DX10 (shader model 4.0)
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 1 GB available space
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS X 10.8+
    • Processor: 2,5 GHz Intel Core i3 or AMD Athlon
    • Memory: 2 MB RAM
    • Graphics: Dedicated video graphics card with 2GB of memory
    • Storage: 1 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS X 10.13+
    • Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
    • Memory: 4 MB RAM
    • Graphics: Dedicated video graphics card with 2GB of memory
    • Storage: 1 GB available space
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