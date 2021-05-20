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Not Another Weekend
A wacky point n click adventure game featuring a bellboy who needs to empty a hotel from its guests. He only has 2 days. Can he make it?
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
May 20, 2021
Developer:
Publisher:
Dionous Games
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 37 Steam Achievements
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all 37
Title: Not Another Weekend
Genre: Adventure
Developer: Animatic Vision, Dead Blue Friends
Publisher: Dionous Games
Release Date: May 20, 2021

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-10%
$10.99
$9.89
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About This Game



For all the fans of pixel art out there, get ready for the wackiest adventure of time. You are a bellboy, Mike Melkout, working at a high-class hotel. Mike may seem crazy, or even peculiar or he might as well be. Nevertheless, he has only one plan. A dark plan. To throw everyone out in just one Weekend. A humorous point ’n’ click adventure game, set in the ’80s, as a tribute to the pop culture of that era.



FEATURES

• Beautiful pixel art graphics.

• A unique story with lots of twists.

• Strange characters, depicting some famous 80’s icons, and funny dialogues.

• Adult humor and challenging puzzles.

• Original soundtrack.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

The game contains scenes with implicit sexual content and humour; no nudity is depicted. Sexual violence is not included. Funny fighting scenes are included; no blood is depicted. Drugs and alcohol consumption are no main topic but can appear in story relevant quests and dialogues. Self-harm is not included.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Vista, 7, 8, 10 64-bit
    • Processor: 2.5 GHz (Single Core) or 2 GHz (Dual Core)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 3D graphics card compatible with OpenGL 2.0 compatible with 1 GB RAM
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 300 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: OS X 10.15 or later Processor: Intel 2 GHz (Dual Core)
    • Processor: 2.5 GHz (Single Core) or 2 GHz (Dual Core)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 3D graphics card compatible with OpenGL 2.0 compatible with 1 GB RAM
    • Storage: 300 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 14.04, Mint 17
    • Processor: 2.5 GHz Single Core Processor or 2 GHz Dual Core
    • Memory: 4 MB RAM
    • Graphics: OpenGL 2.0 compatible with 1 GB RAM (Shared Memory is not recommended)
    • Storage: 300 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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