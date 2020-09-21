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A Case of the Crabs: Rehash
A complete remake/remaster/rehash of the award winning Flash game: A Case of the Crabs! Play as smart-ass detective, Nick Bounty, in this hilarious point & click adventure and hunt down a nefarious counterfeit crab ringleader!
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Sep 21, 2020
Developer:
Publisher:
Pinhead Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: A Case of the Crabs: Rehash
Genre: Adventure, Casual
Developer: Pinhead Games
Publisher: Pinhead Games
Release Date: Sep 21, 2020

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About This Game

Something stinks and it smells like crab... again!

I hear everyone likes a good remake these days. I figured Nick Bounty may as well get the modern update treatment as well!
A Case of the Crabs: Rehash is a complete remake of the original Award Winning Flash-Based adventure game that FHM magazine called "Pure genius!".

Built from the ground up for modern audiences, but keeping all of the original story and game play intact!

Nick Bounty, who despite his ability to solve the most tangled cases, has yet to work for a paying client. This time it’s up to you to discover who knocked off a local seafood salesman and get to the bottom of a diabolical counterfeiting operation

FEATURES
  • Classic Point & Click interface.
  • Updated 3D Black & White “film noir” aesthetic
  • Fully re-recorded dialog by the original cast.
  • SOME updated jokes.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows XP SP2+,
    • Processor: CPU: SSE2 instruction set support.
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: Graphics card: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities.
    • Storage: 1 GB available space

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