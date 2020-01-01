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Trouble Hunter Chronicles: The Stolen Creed
Explore mid 20th century Europe as an ex-OSS operative using quick wits, problem solving abilities and gritty charm to duck and weave his way between cultists, crazy Frenchmen and dangerous killers! Based on point & click classics, Trouble Hunter Chronicles revitalizes the genre for the modern era.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Spring 2021
Developer:
Publisher:
Iskonsko Studio
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Trouble Hunter Chronicles: The Stolen Creed
Genre: Adventure, Indie
Developer: Iskonsko Studio
Publisher: Iskonsko Studio
Release Date: Spring 2021

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: Spring 2021

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About This Game

Taking inspiration from the point & click classics of old, Trouble Hunter Chronicles places you in the shoes of a grizzled ex-OSS operative finding his way in post-war France. When a mysterious woman visits you, do you have what it takes to find your missing friend, uncover an insidious plot and survive villainous assassins?

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From the first moment, Trouble Hunter Chronicles immerses you in a deep, intricate story seeping with intrigue. Explore unique locations, engage with quirky characters and make clever use of items (rubber chicken, anyone?) to think your way through a complex mystery.



Using your journal to keep track of new discoveries, locations and sometimes baffling characters, it's time to put on your thinking hat, solve puzzles and become the grizzled detective your were always meant to be!

Features:

  • Old school point & click adventure.
  • Interesting, funny cast of characters to interact with.
  • Beautiful, hand-drawn art style.
  • Deep, complex story written into your journal as you progress.
  • No pixel hunting! Interactive objects glow when hovered over.
  • Immersive first-person view.

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows XP or later
    • Processor: 2.0 GHz Core 2 Duo
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 2.0 or DirectX 9.0c
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 1 GB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04+
    • Processor: 2.0 GHz Core 2 Duo
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 2.0
    • Storage: 1 GB available space
There are no reviews for this product

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