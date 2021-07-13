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Outsider: After Life
Outsider: After Life is a nostalgic puzzle adventure that takes you on a galactic journey with HUD-ini, an android who may be the only one who can prevent the end of the universe.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Jul 13, 2021
Developer:
Publisher:
Once A Bird

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Features
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Interface Full Audio Subtitles
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About This Game

Humanity disappeared centuries ago. The Escape Initiative — our last-ditch chance to survive — has failed. But among the ruins of a mysterious science complex an accident restores power to a unique android who might be the only one who can save the universe.

Journey with HUD-ini through an emotional story full of awe and wonder, shot in one continuous camera. Unravel the mysteries of Outsider: After Life through solving a variety of logic-based puzzles set in an immersive world brought to life with beautiful visuals and a captivating soundtrack.



Features:

Story-Focused Puzzles
Every puzzle is embedded into the captivating sci-fi narrative of Outsider: After Life. From restoring HUD-ini to exploring a now barren Earth, solving each puzzle will progress the story.

The End of Humanity Never Looked so Good
From the adorable HUD-ini to the sweeping vistas of an alien planet, Outsider: After Life visuals pop with striking colours and beautiful hand-animated set-pieces.

It Just Makes Sense
Gone are the days of using a rubber chicken as a zip-line. Every puzzle you’ll come across on your galactic journey can be solved with some mind-bending but fair logic.

Interstellar Adventures Need a Soundtrack
A sci-fi adventure needs a ‘stellar’ soundtrack, and Outsider: After Life is no different. The dark and atmospheric tones sweep in to really drive home some key story beats.

AWARDS & NOMINATIONS:



● Apple App Store - Game of the Day
● Unfold Games Awards 2021 - Honorable Mention
● Indie X 2019 - Best Portuguese Game winner
● Game Connection Europe 2019 - Best PC Game, Best Casual Game, and Best Quality of Art nominee
● DreamHack Summer 2019 - Best Arthouse Game
● PlayStation Talents 2018 - Best Portuguese Game nominee
● Eurogamer Summer Fest 2018 - Best Portuguese Game nominee

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 (SP1+)
    • Processor: x86, x64 architecture with SSE2 instruction set support.
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: DX11-capable graphics card
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 150 MB available space

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