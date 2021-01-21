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Alien Function
A suspenseful surreal comedy in the depths of space. Typhil and his companions set out to unravel the many mysteries of this enigmatic starship, facing aliens, killer robots, and more on a quest for the truth about their mission, and their lives.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Jan 21, 2021
Developer:
Publisher:
Stand Off Software
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all 13
Title: Alien Function
Genre: Adventure
Developer: Stand Off Software
Publisher: Stand Off Software
Franchise: Sir Typhil's Tale
Release Date: Jan 21, 2021

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About This Game


For many years, Typhil has been working as a dirt regulator aboard this starship. After a series of strange occurrences, it becomes clear there is more to the ship than meets the eye. And Typhil himself may not be who he thinks he is.

Typhil and his companions set out to unravel the many mysteries of this enigmatic starship, facing aliens, killer robots, and more on a quest for the truth about their mission, and their lives.


  • A compelling mystery full of suspense and dark humor.
  • Traditional adventure game puzzles as well other more unique types of puzzles
  • Fully voiced by professional (and awesome) voice actors
  • 3rd person point and click gameplay
  • Functional Operating System simulator

While a stand-alone game in its own right, this game continues the over-arching story from the previous three games in the series:
https://store.steampowered.com/app/813250/Unicorn_Dungeon/
https://store.steampowered.com/app/912500/Poltergeist_Treasure/
https://store.steampowered.com/app/966730/Leprechaun_Shadow/

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 Service Pack 1 or higher
    • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTS 450+ with 1024MB+ VRAM
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    • Sound Card: Direct X 11 sound device
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 14.04
    • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4GHz
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTS 450+ with 1024MB+ VRAM
    • Storage: 8 GB available space
    • Sound Card: Direct X 11 sound device
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
There are no reviews for this product

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