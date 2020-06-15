Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Adventure Games > Marcella Moon: Secret on the Hill
Community Hub
Marcella Moon: Secret on the Hill
Follow amateur sleuth Marcella Moon to Ireland to investigate the disappearance of a famous writer.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Jun 15, 2020
Developer:
Publisher:
Black Cat Studio
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Marcella Moon: Secret on the Hill
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Black Cat Studio
Publisher: Black Cat Studio
Release Date: Jun 15, 2020

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  

Buy Marcella Moon: Secret on the Hill

$4.99
Add to Cart
 

About This Game

Hello fellow adventurers! I'm on my way to Sligo, Ireland to investigate the disappearance of famous writer, Amelia Goldstone. Some say she simply wanted to disappear. Others say she was kidnapped by fairies. All I know is I need to get over there quickly to find out what happened. Along the way, I'll have to explore Irish culture and mythology and talk to the locals in order to solve this mystery.

Gameplay features:
  • First-person point-and-click mystery game
  • Explore the atmospheric setting of a small Irish town
  • Solve puzzles and find clues to help you solve the mystery
  • Interact with quirky characters to unravel the story
  • Learn about Irish culture and mythology

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Storage: 600 MB available space

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...