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The Fabled Woods
Welcome to The Fabled Woods, a dark and mysterious narrative short story. Despite the picturesque beauty, ugly and terrible secrets lurk among the shifting boughs, darkness that no amount of dappled sunlight can erase. Take the first step, and experience an unforgettable journey.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Mar 25, 2021
Developer:
Publisher:
Headup
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: The Fabled Woods
Genre: Adventure, Indie
Developer: CyberPunch Studios
Publisher: Headup
Franchise: Headup
Release Date: Mar 25, 2021

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: March 25

This game plans to unlock in approximately 13 days

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About This Game


A Visitor? Ahem. Hello there! Oh... It's you. What a surprise. Not a lot of other folks come and visit these parts.

You see, I came here to be with someone I let down long ago. Someone I thought I might find amongst these trees. That someone was my son. That’s enough about me, we’re here for you. These woods hold the answers to your questions, everything will be explained soon, and this time, please pay attention.



Walk the path less travelled, and see what secrets hide among the trees...

Welcome to The Fabled Woods, a dark and mysterious narrative short story. Despite the picturesque beauty, ugly and terrible secrets lurk among the shifting boughs, darkness that no amount of dappled sunlight can erase.

Take the first step, and experience an unforgettable journey.



  • Three intertwining narratives to be uncovered, piece by piece, as you hunt for clues as to what happened
  • Explore at your own pace in an experience built from the ground up for fans of the puzzle free, death free storytelling in games such as Gone Home and Firewatch
  • Fully voiced, hear the characters as they impart their tales of strange going ons and mystery to you, the player, all set in a living world built in Unreal Engine technology

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This game contains content that might not be suitable for all ages. (Violent references, blood)

System Requirements

    Minimum:
    • Storage: 6 GB available space
    Recommended:
    • Storage: 6 GB available space
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