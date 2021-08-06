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Almost My Floor
Almost My Floor - point & click detective in a frightening atmosphere of sinister nightmares. Each step may end up fatal. Solve the mystery of the house #9 residents or go crazy. Labyrinth of endless floors will not let go of their victim without a fight.
All Reviews:
Positive (12) - 100% of the 12 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Aug 6, 2021
Developer:
Publisher:
Potata Company

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Russian
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all 19
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-10%
$9.99
$8.99
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About This Game




Almost My Floor is a point & click horror detective story. Explore the sinister story of house #9 from the perspective of two playable characters.

For Alex, this is the story of a long journey home. All that dwells inside exists between fiction and reality. It is time to face the monsters, meet the other house residents and determine their fate. But the most important thing is to escape the depths of terror… and try to remain sane afterwards.
For Detective Adam Trust, unraveling secrets is the life's work. He's not keen on giving up, so he will learn everything there is to learn about house #9. Although this time, the price of his ambition may end up too high.


  • Two main characters with different perspectives on history
  • Various options for passing
  • Locations and characters drawn in comic book artstyle
  • Interesting puzzles that will keep you thinking for a short while
  • Death awaits at every corner
  • Monsters will keep living on in your nightmares

Our team:

Lepeshkina Anna - artist-freelancer, artdirector, gamedesigner, scenarist.

Zavrin Alexey - programmer and animator.

Loskutov Vitaly - translator.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel Core 2 Duo E5200
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GeForce 9800GTX+ (1GB)
    • Additional Notes: 1080p, 16:9 recommended
    Recommended:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel Core i5
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 760M
    • Additional Notes: 1080p, 16:9 recommended
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