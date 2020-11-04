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Dude, Where Is My Beer?
An old school point and click adventure game about finding a pilsner in the confusing world of unnecessary craft beers and snobby hipsters.
All Reviews:
3 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Nov 4, 2020
Developer:
Publisher:
Arik Zurabian
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all 23
Title: Dude, Where Is My Beer?
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Arik Zurabian, Edo Brenes
Publisher: Arik Zurabian
Release Date: Nov 4, 2020

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Awards
86/10 Gamer's Palace
8.5/10 Game Crater

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Dude, Where Is My Beer? - Walkthrough
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Dude, Where Is My Beer? - Wallpapers
 

Reviews

“If you are not a point-and-click adventure game lover, I still implore you to try this out, (it's) a tough game and will take you some time, but it’s worth it.”
The Gaming Outsider

“Do you like old-school adventures with tons of command options and borderline crazy riddle solutions? How about a self-aware comedic story full of passion and love for Pilsner beer? If yes, then this is a game for you!”
Indie Game Picks

“Starting simple before evolving into a complex mystery, (it) offers a modern experience in a classic point and click format (...) the captivating hand-drawn art-style, and unique game mechanics make it an experience not to be missed.”
Game Crater

About This Game

Can you find a normal beer in a world of conspicuously flavoured craft beer, and solve the mystery of the elusive, missing pilsner, using nostalgic interface from the golden age of adventure games? Talk to West Coast IPA and American Black Ale drinking hipsters and solve beer related puzzles at different stages of drunkenness; explore locations like a sports bar, a microbrewery, a dive bar and a rock bar in the city of Oslo, in your quest of finding a pilsner.

Wishlist “Dude, Where Is My Beer?” today and get a free beer*

*beer not included

Key Features:

  • Nostalgic interface from the 90s


  • Beer-o-meter, our own invention, helps you keep track of your level of inebriation


And remember: Drink responsibly!

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

May contain alcohol

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows Vista
    • Processor: 2 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon HD 3400 Series, Geforce 9400 Series with at least 512 MB VRAM
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 500 MB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8, 10
    • Processor: 2.6 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon HD 4500 Series, Geforce 9400 GT or higher
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 500 MB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OSX 10.7
    • Processor: Intel 2 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon HD 4850 Series, Geforce 130 Series with at least 512 MB VRAM
    • Storage: 500 MB available space
    • Sound Card: 16 bit
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OSX 10.11
    • Processor: Intel 2.7 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: ATI Radeon HD 6970 Series, Geforce 640M GT or higher
    • Storage: 500 MB available space
    • Sound Card: 16 bit

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