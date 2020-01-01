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All Games > Adventure Games > Cloak and Dagger Games Franchise > INCANTAMENTUM
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INCANTAMENTUM
INCANTAMENTUM is a folk horror narrative-driven adventure. Explore the isolated moors of rural Victorian England as you uncover the mysteries of Hob's Barrow. The answers lie in the soil...
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
When it's ready!
Developer:
Publisher:
Cloak and Dagger Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: INCANTAMENTUM
Genre: Adventure
Developer: Cloak and Dagger Games
Publisher: Cloak and Dagger Games
Franchise: Cloak and Dagger Games
Release Date: When it's ready!

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About This Game





A mysterious letter invites noted barrow-digger Thomasina Bateman to the isolated and somewhat unwelcoming village of Bewlay, England. A series of strange events in this ancient and sodden landscape prove that this will be no ordinary dig for Miss Bateman.

The excavation of Hob's Barrow will uncover more than was bargained for...




  • A dark, complex and evolving storyline featuring interwoven elements from real English folklore.
  • Traditional point and click adventure game puzzles and interactions, with an easy modern interface.
  • A cast of intriguing characters, from suspicious villagers to sickly vicars to lordly landowners, all with their own unique stories and motives.
  • A distinct folk horror tone and grounding.
  • Evocative pixel-art graphics, featuring cut-scenes and engaging animations.
  • A suitably atmospheric original soundtrack from the musician behind the award-winning "Football Game" soundtrack.
  • Fiends in the furrows, the smell of damp soil, and a cat or two.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: 1 GHz
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: DirectX compatible card
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible sound card
    Recommended:
    • OS: Windows 7 or higher
    • Processor: 2 GHz+
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: DirectX compatible card
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible sound card
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