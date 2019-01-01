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Songs of Syx
As a king in the world of Syx, you lead your people from small colonies to prosperous mega-cities and empires. You manage everything from individual subject's needs to global diplomacy, trade and a scheming nobility that might try to usurp you from time to time.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
TBD
Developer:
Publisher:
Jakob de Laval
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Songs of Syx
Genre: Simulation, Strategy, Early Access
Developer: Jakob de Laval
Publisher: Jakob de Laval
Release Date: TBD

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Early Access Game

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Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“Songs of Syx is a very ambitious, in-depth game with an epic scale. Many hours have gone into the game already and many more are needed. To speed things up and ensure its appeal, the game will be in early access for at least a year to buy developer time and get as much needed feedback from the community as possible.”

Approximately how long will this game be in Early Access?

“~4 years”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“The full version will include all the listed features, modding tools, a single-player campaign, and smooth and balanced gameplay.”

What is the current state of the Early Access version?

“The Early access version is focused on the sandbox city-building experience of songs of syx. Planning and logistics is of the essence when growing your population into the thousands. It includes food and simple goods production and consumption, basic service facilities and technologies and research. It does not feature any empire management, nobility, battle mechanics nor religion. It features only one race. Modding abilities are limited and there is no campaign.”

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“Yes, there will be a reasonable price increase.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“Everyone is welcome to contribute in any way they see fit through any of the official forums. We recommend discord: https://discord.gg/JAN2nva

There is also @songsofsyx at twitter and a forum on the webpage.”
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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: TBD

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About This Game

Inspired by Nordic mythology and fused with nostalgia from the ’80s-’90s, Songs of Syx aims to deliver a unique city-builder experience on an epic scale. You start off as a colony-sim, and tend to your minions, micromanage your assets and try to stay off your neighbor’s radar. Grow crops, produce goods to trade and supply your subjects with the services they require. Then, as you grow into a city of thousands of inhabitants, you must turn your focus towards your scheming nobility, inflation, supply-lines, alliances, vassals, and conquest.

Vision


  • Scale Population caps and army sizes are 5-digits, while still sticking to the near 1:1 scale of traditional village-simulators.
  • Nobility In the colony phase you will be busy managing individual subjects, but as you grow you can elevate your favorite plebs to positions of prominence and have them help you govern and boost different parts of your city and empire. Beware though, as even your most trusted and beloved friends might secretly forge plans to usurp you.
  • Influence Being a ruler doesn't necessarily mean absolute power. You must grow and maintain your influence over time by accommodating your plebs and your nobility and be forced to make choices that lie in their interest rather than your own. If you overstep you can expect riots, betrayals, invasions, and emigration.
  • Dynamic Culture Races and factions will start with a certain mindset, religion, and culture, but there is nothing stopping and influential king from molding a unique identity for their people. You will be able to dictate to your own laws and policies, to sophisticate or plunge your civilization in savagery.
  • Trade Anyone can set up a self-sustaining shithole anywhere. But if you want a city and later, an empire, you need to get into the game of trading where goods are priced by supply and demand and wars and fierce diplomacy is waged for the control of goods and trade-routes.
  • Maintenance Every construction you build and every technology you research will require maintenance in the form of labor and resources. Failing to deliver that might cause ripples that can quickly collapse a once-mighty civilization.
  • Modding The game itself is built like a mod of simple text-files, sprite sheets, and a few scripts. It will be easy and encouraged to make your own races, stories, and worlds.
  • Hordes, Immigration, Slaves The global climate might plunge into a mini ice-age, or suffer from a severe drought which can set in motion vast migrations and hoards, looking for their next meal, or fertile lands to settle on. Might be yours. Break the backs of slaves as they toil day and night plowing your fields and cleaning your latrines. They might not be happy about it though. Open your gates to all the kinds of strange races of Syx and see your economy and culture blossom from the diversity or hate and racism tear your city apart.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 10 (8u51 and above) Windows 8.x (Desktop) Windows 7 SP1 Windows Vista SP2
    • Processor: Pentium 2 266 MHz processor
    • Memory: 256 MB RAM
    • Graphics: 256MB with opengl 3.3 support
    • Storage: 300 MB available space
    • Sound Card: Requires openAL support
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: 2.0 GHZ 4 cores or greater
    • Memory: 256 MB RAM
    • Graphics: 512MB with opengl 3.3 support
    • Storage: 300 MB available space
    • Sound Card: Requires openAL support
    Minimum:
    • OS: Intel-based Mac running Mac OS X 10.8.3+, 10.9+
    • Processor: Intel 266 MHz processor
    • Memory: 256 MB RAM
    • Graphics: 256MB with opengl 3.3 support
    • Storage: 300 MB available space
    • Sound Card: Requires openAL support
    Recommended:
    • OS: Intel-based Mac running Mac OS X 10.8.3+, 10.9+
    • Processor: Intel 2.0 GHZ 4 cores or greater
    • Memory: 256 MB RAM
    • Graphics: 512MB with opengl 3.3 support
    • Storage: 300 MB available space
    • Sound Card: Requires openAL support
    Minimum:
    • OS: Java 8 compliant
    • Processor: Pentium 2 266 MHz processor
    • Memory: 256 MB RAM
    • Graphics: 256MB with opengl 3.3 support
    • Storage: 300 MB available space
    • Sound Card: Requires openAL support
    Recommended:
    • OS: Java 8 compliant
    • Processor: 2.0 GHZ 4 cores or greater
    • Memory: 256 MB RAM
    • Graphics: 512MB with opengl 3.3 support
    • Storage: 300 MB available space
    • Sound Card: Requires openAL support
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