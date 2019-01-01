What the developers have to say:

Why Early Access? “Songs of Syx is a very ambitious, in-depth game with an epic scale. Many hours have gone into the game already and many more are needed. To speed things up and ensure its appeal, the game will be in early access for at least a year to buy developer time and get as much needed feedback from the community as possible.” Approximately how long will this game be in Early Access? “~4 years” How is the full version planned to differ from the Early Access version? “The full version will include all the listed features, modding tools, a single-player campaign, and smooth and balanced gameplay.” What is the current state of the Early Access version? “The Early access version is focused on the sandbox city-building experience of songs of syx. Planning and logistics is of the essence when growing your population into the thousands. It includes food and simple goods production and consumption, basic service facilities and technologies and research. It does not feature any empire management, nobility, battle mechanics nor religion. It features only one race. Modding abilities are limited and there is no campaign.” Will the game be priced differently during and after Early Access? “Yes, there will be a reasonable price increase.” How are you planning on involving the Community in your development process? “Everyone is welcome to contribute in any way they see fit through any of the official forums. We recommend discord: https://discord.gg/JAN2nva



There is also @songsofsyx at twitter and a forum on the webpage.”