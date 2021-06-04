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Palladium: Adventure in Greece
In this game you will play as an archaeologist who is driven by a desire to find an ancient artifact. The hero will travel to Greece to solve riddles and avoid hazardous traps. But he is not the only one who wishes to obtain the treasure. Two other adventurers also arrive at the forgotten island.
All Reviews:
No user reviews
Release Date
Released
Jun 4, 2021
Developer:
Publisher:
NLB project
User Tags
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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Russian
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SPECIAL PROMOTION! Offer ends June 11

-26%
$9.99
$7.39
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About This Game

About this game


In this game you will play as Andreas, an ambitious archaeologist who is driven by a desire to find the Palladium, an ancient artifact that brings success and prosperity to its owner.
The hero will travel to Greece to solve riddles and avoid hazardous traps. But Andreas is not the only one who wishes to obtain the treasure. Two other adventurers also arrive at the forgotten island.

Features


  • Story-based first person adventure.
  • A labyrinth, built by an ancient civilization, that’s full of dangers.
  • An entourage influenced by two different eras of ancient Greek culture.
  • The riddles are based on Greek mythology.
  • A few possible endings. Decide what is most valuable to you: fame, gold, or love.
  • There are two possible playthroughs with two different companions.
  • One companion is a girl who is a specialist in Greek mythology. She can help you solve riddles.
  • The other companion is a man with a technical mindset. He will help you deal with traps in unconventional ways.
  • Steam achievements.
  • Cross-platform support (Windows, Linux)
  • Steam cloud support

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: CPU 1 Ghz or higher
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Radeon HD6670 1 GB VRAM / Nvidia Geforce 920m 1gb VRAM
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: Any sound card
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel core i5 5200u 2.7 Ghz or better
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB VRAM or similar
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: Any sound card
    Minimum:
    • OS: Mac OS X 10.13 or later
    • Processor: Intel CPU 1 Ghz or higher
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Integrated graphics
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: Any sound card
    Recommended:
    • OS: Mac OS X 10.13 or later
    • Processor: Intel CPU 2.7 Ghz or better
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Integrated graphics
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: Any sound card
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 14.04+
    • Processor: CPU 1 Ghz or higher
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Radeon HD6670 1 GB VRAM / Nvidia Geforce 920m 1gb VRAM
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: Any sound card
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 14.04+
    • Processor: Intel core i5 5200u 2.7 Ghz or better
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB VRAM or similar
    • Storage: 3 GB available space
    • Sound Card: Any sound card
There are no reviews for this product

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