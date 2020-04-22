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Shapik: The Moon Quest
SHAPIK: The Moon Quest is a touching and atmospheric quest, the story of which unfolds in a mysterious world after a nuclear war.
All Reviews:
Positive (24) - 100% of the 24 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 22, 2020
Developer:
Publisher:
Rapid Snail
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Rating for: ESRB
Title: Shapik: The Moon Quest
Genre: Adventure, Indie
Developer: Paul Podberezko, Daniil Naletov, Alexander Ahura
Publisher: Rapid Snail
Release Date: Apr 22, 2020

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About This Game

SHAPIK: The Moon Quest is a handicraft quest. The story is told without a single word using only remarkable animations and exciting music.

Graphics

Backgrounds and characters were drawn by hand. You will find very many seemingly inconspicuous details. Just stop and take a closer look.

FEWER letters

In this story you will not find a single text line. The whole story is told using animated “bubble thoughts”.

Exciting music

Our music maker composed atmospheric music to make you feel all the twists and turns and exciting moments of the plot. Listen up when you're tired of exploring locations.


System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz 5600+
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GT 440 1GB
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 1400 MB available space
    Minimum:
    • OS: Mac OS X 10.9+
    • Processor: 2 GHz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 1024MB VRAM
    • Storage: 1400 MB available space

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