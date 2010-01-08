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Röki
Röki is an adventure game inspired by Scandinavian folklore; a dark contemporary fairy tale underpinned by a touching narrative, alluring art style, ancient puzzles and atmospheric exploration.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
2020
Developer:
Publisher:
United Label
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Portuguese - Brazil
Russian
Polish
See all 12 supported languages
Rating for: ESRB
Title: Röki
Genre: Adventure, Indie
Developer: Polygon Treehouse
Publisher: United Label
Franchise: United Label
Release Date: 2020

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 2020

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Press Quotes

"Scandi fantasy adventure Röki looks quietly brilliant." - Eurogamer

"Röki has a power all of its own." - Edge

“Röki is one of the most impressive games I played at Gamescom 2019.” - GamersPack

"It may look sweet, but there's something hiding just below the surface that's giving me chills." - Games Radar

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About This Game

Röki is an adventure game inspired by Scandinavian folklore; a dark contemporary fairy tale underpinned by a touching narrative, alluring art style, ancient puzzles and atmospheric exploration.

We join Tove on a fantastical journey to save her family. A journey that takes her deep into a hidden and long forgotten world of lost folklore filled with strange locations and even stranger creatures.

Explore the ancient wilderness, solve its mysteries, save your family in this modern adventure game for all.

“EXPLORE a Living Fairy Tale Forest”


Join Tove to Explore a rich and beguiling world of wintry Scandinavian folklore, a world alive with detail and life crafted in Röki’s signature graphical art style.

“Make Friends WIth MONSTERS”


Seek out the ancient and magical creatures of the Scandinavian wilderness, some are friendly, some not so much!. Röki has a rich cast of unique ‘creepy-but-cute’ characters to discover our own take on Nordic folklore. 

“SEARCH for Long Forgotten Items”


The ancient wilderness holds many secrets. Seek out long forgotten items to aid you on your adventure.

“SOLVE the Riddles of the Wilderness”


Röki is a game of brains not brawn. Can you unlock ancient pathways and solve the riddles of the ancients.

“CHART your Journey”


Tove charts her progress in her trusty journal, it’s her grail diary. Map uncharted regions, delve deeper into the rich lore of Scandinavian folklore, collect loot and earn unique ‘wilderness explorer’ badges.

“An ADVENTURE For ALL”


Röki is an adventure game for ALL gamers. With its non-violent gameplay, accessible controls and universal themes it is a journey to delight all gamers. The game is designed uniquely to pose a challenge but to also offer a helping hand when adventurers need it meaning it can be enjoyed by all. A truly modern take on the Adventure game genre.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7/8.1/10 64-bit
    • Processor: i5 2300 or AMD FX-6120
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti or AMD Radeon HD 6770
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    Minimum:
    • OS: macOS Catalina
    • Processor: Intel Core i5 2,9 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Intel Iris 6100 (1536 MB)
    • Storage: 8 GB available space
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