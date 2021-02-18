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Voyage
To find their way home, two survivors journey to unravel the mysteries of the past.
All Reviews:
Positive (13) - 92% of the 13 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Feb 18, 2021
Developer:
Publisher:
Venturous
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all 14
Title: Voyage
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Venturous
Publisher: Venturous
Release Date: Feb 18, 2021

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About This Game

Voyage is a cinematic adventure game capturing the essence of shared exploration. Whether you decide to play by yourself or cooperatively, the journey will revolve around two survivors in search for answers of a long-forgotten past. Embark on a voyage, unravel a mystery and find a way home together.



  • Shared experience - Work alone or with a friend to guide two survivors and explore the world of Voyage in a seamless cooperative experience.
  • Hand-painted - Lose yourself in Voyage’s sprawling hand-painted environments.
  • Wordless narrative - Seek answers in a mysterious, wordless journey.
  • Non-violent - With an emphasis on exploration over violence, Voyage can be enjoyed by anyone.
  • Accessible controls - Customizable input methods such as keyboard, gamepad, mouse, and touch.
  • Immersive soundscape - Music and sound by Calum Bowen, composer for Snipperclips, Pikuniku and Lovely Planet.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows Vista, 7, 8, 10
    • Processor: Dual-Core 2.4GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Dedicated graphics (1GB VRAM)
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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