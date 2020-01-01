What the developers have to say:

Why Early Access? “We're bringing My Beautiful Paper Smile to early access to get feedback on the game's fundamental mechanics and content. We want to share the unique supernatural dystopian world with the community as we develop content for the game. We hope that sharing the first half of the game with the community will get us the feedback we need and that the community enjoys being part of this journey.” Approximately how long will this game be in Early Access? “Roughly 6 months depending on the feedback from the community but we won't release until it's the best that it can be!” How is the full version planned to differ from the Early Access version? “The full version of the game will have all four story chapters of the game available and potentially some extra content after launch.” What is the current state of the Early Access version? “The game has the full first two main story chapters in the early access build, out of the total of four chapters, so half the main story is in there to play, scare yourself and see if you can uncover the mysteries.” Will the game be priced differently during and after Early Access? “The game may be priced slightly higher after early access but this is to be determined at a later stage.” How are you planning on involving the Community in your development process? “We hope to involve the community in multiple ways and not just traditional bug testing. We want the community to help shape the supernatural dystopian world we are creating.”