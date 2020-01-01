Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Early Access Games > My Beautiful Paper Smile
Community Hub
My Beautiful Paper Smile
My Beautiful Paper Smile is a horror game about a child who is raised in a facility to wear a smile forever. In the facility, he and his friend are tested daily to make sure their smile doesn’t fade into sadness. Dodge, run and survive your way through this dark adventure.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
June 19th
Developer:
Publisher:
V Publishing
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Portuguese
Portuguese - Brazil
Russian
Spanish - Latin America
Traditional Chinese
Simplified Chinese
See all 11 supported languages
Title: My Beautiful Paper Smile
Genre: Adventure, Indie, Early Access
Developer: Two Star Games
Publisher: V Publishing
Release Date: June 19th

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Awards

Early Access Game

Get instant access and start playing; get involved with this game as it develops.

Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“We're bringing My Beautiful Paper Smile to early access to get feedback on the game's fundamental mechanics and content. We want to share the unique supernatural dystopian world with the community as we develop content for the game. We hope that sharing the first half of the game with the community will get us the feedback we need and that the community enjoys being part of this journey.”

Approximately how long will this game be in Early Access?

“Roughly 6 months depending on the feedback from the community but we won't release until it's the best that it can be!”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“The full version of the game will have all four story chapters of the game available and potentially some extra content after launch.”

What is the current state of the Early Access version?

“The game has the full first two main story chapters in the early access build, out of the total of four chapters, so half the main story is in there to play, scare yourself and see if you can uncover the mysteries.”

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“The game may be priced slightly higher after early access but this is to be determined at a later stage.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“We hope to involve the community in multiple ways and not just traditional bug testing. We want the community to help shape the supernatural dystopian world we are creating.”
Read more

Download My Beautiful Paper Smile Demo

Play Demo
Download
This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: June 19th

Interested?
Add to your wishlist and get notified when it becomes available.
Add to your wishlist
 
See all discussions

Report bugs and leave feedback for this game on the discussion boards

About This Game

Welcome, dear child, to your new home. Here you shall learn the art of perfection. Here you shall learn to smile.

Story


My Beautiful Paper Smile is set in a dystopian world where a mad king wants every child to be perfect. Perfection to him is a giant, happy, smile that is worn constantly. Never fading and always bright.

You are one of the Joyous, a child taken by the Authorities, who has only ever known the facility and the mask that he wears bearing a smile that doesn’t dull. The Joyous are watched by the Authorities and kept on a short leash as they are tested daily to ensure no other emotions populate in their subjects' minds other than happiness.

If sadness sits on their face they are taken away and never seen again.

Join the Joyous on his dark episodic odyssey as he makes his way through the world.

Gameplay


My Beautiful Paper Smile is a horror adventure that will have you running, dodging, and puzzling away from your nightmares as you sprint your way to escape the Joyous’ facility and out into the world beyond. Utilize stealth to sneak past obstacles and avoid the Authorities, but don’t go for too long without light, as prolonged exposure to the dark will end you as will the faceless monster that pursues you.

Features:


- Stunning hand-drawn graphics.
- Developed in Unreal Engine 4
- Unique unsettling atmosphere.
- Deep engrossing story.
- Free yourself and try to escape the authorities ‘education’ facility.
- Use stealth to avoid detection
- Run and hide from the faceless one.
- Uncover the reason behind the operation.
- Discover the dark mystery behind the authorities' twisted scheme.


The story My Beautiful Paper Smile takes place across four chapters. The first two chapters will be available to play on the Early Access Launch. The third chapter will release during early access and the final chapter will be available on full launch.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

My Beautiful Paper Smile displays mild fantasy violence, and includes mature topics such as murder and torture.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 64-bit
    • Processor: 2.5 GHz Quad-core Intel or AMD processor
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD
    • Storage: 2 GB available space
    • Additional Notes: Game includes adjustable graphics settings to aid lower end devices.
There are no reviews for this product

You can write your own review for this product to share your experience with the community. Use the area above the purchase buttons on this page to write your review.