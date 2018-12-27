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All Games > Adventure Games > Pamali: Indonesian Folklore Horror > Downloadable Content > Pamali: Indonesian Folklore Horror - The Hungry Witch
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Pamali: Indonesian Folklore Horror - The Hungry Witch

This content requires the base game Pamali: Indonesian Folklore Horror on Steam in order to play.

All Reviews:
9 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Dec 27, 2018
Developer:
Publisher:
Maple Whispering Limited, StoryTale Studios
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Simplified Chinese
Traditional Chinese
Title: Pamali: Indonesian Folklore Horror - The Hungry Witch
Genre: Adventure
Developer: StoryTale Studios
Publisher: Maple Whispering Limited, StoryTale Studios
Release Date: Dec 27, 2018

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Downloadable Content

This content requires the base game Pamali: Indonesian Folklore Horror on Steam in order to play.

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About This Content

Folklore Four: The Hungry Witch

Kirana, a pregnant mother, stubbornly goes alone late at night despite her mother’s warnings. Once she gets home, she finds out that everything has changed. Now, not only her life but her unborn baby, are chased around by an immediate danger. In a life-threatening journey, Kirana must find a way to save her baby and defeat evil before it gains the power to engulf the world in darkness.

A Look to Bali World

Explore the uniqueness and magnificence setting and atmosphere of Balinese traditional house, forest, and graveyard. Enrich your knowledge of Balinese culture as you learn how to defeat the evil creature. Make sure to stay alive in order to reveal all the mysteries about your true self.

Battle the Leak and Finish the Journey

Experience Kirana’s life-threatening journey as she, one by one, learns how to kill the evil creature that threatens her unborn baby. Even the smallest information will become a defining decision that will make you stay alive or dead. Make sure to utilize all the knowledge you gain throughout the journey to be able to protect yourself while you battle The Hungry Witch, finish your goal, and reach the ultimate ending.

Still, Be Mindful of Your Choices

As you play the game, the decisions you make will give you different results in order to give you deeper meanings and hints of the game. You can choose to run away from the very beginning and choose to protect your unborn baby in a different way but heed the consequences. Just imagine, if you were in that situation, what would be the best thing you should do? Just remember, be careful so that you won’t regret your own doings.

Features:

  • Atmospheric horror in a remote area of Bali Island, Indonesia.
  • Multiple endings depending on the choices player made during the playthrough.
  • Unique Balinese culture references regarding baby’s protection.
  • Timed events which enable the playtime and events triggered via time.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Content is generally suitable for ages 17 and up. May contain intense violence, blood and gore, sexual content and/or strong language.

• Animated Blood - Discolored and/or unrealistic depictions of blood
• Blood - Depictions of blood
• Crude Humor - Depictions or dialogue involving vulgar antics, including "bathroom" humor
• Fantasy Violence - Violent actions of a fantasy nature, involving human or non-human characters in situations easily distinguishable from real life
• Intense Violence - Graphic and realistic-looking depictions of physical conflict. May involve extreme and/or realistic blood, gore, weapons and depictions of human injury and death
• Language - Mild to moderate use of profanity
• Strong Language - Explicit and/or frequent use of profanity
• Tobacco Reference - Reference to and/or images of tobacco products
• Drug Use - References to the use of medication drugs.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 64-bit
    • Processor: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50Ghz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 940MX
    • Storage: 3 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10 Pro 64-bit
    • Processor: Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40Ghz
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970
    • Storage: 5 GB available space
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