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Classified Stories: The Tome of Myrkah
Classified Stories: The Tome of Myrkah is a first-person, micro-adventure game that tells the story of P.I. Jim Morrison's encounters with the occult and the extraordinary. Explore your surroundings and solve puzzles in order to uncover the harrowing story of your friend's descent into insanity.
All Reviews:
Positive (11) - 100% of the 11 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 8, 2021
Developer:
Publisher:
RVL Games
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Classified Stories: The Tome of Myrkah
Genre: Adventure, Indie
Developer: RVL Games
Publisher: RVL Games
Release Date: Apr 8, 2021

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About This Game

Classified Stories: The Tome of Myrkah is a 1-2 hours micro-adventure and the first title in a series of first-person puzzle and adventure video games that follow the adventures of Jim Morrison, a private investigator living in Boston, Massachusetts.

It's 1979, and a curious letter finds its way on your office desk - an old and almost-forgotten friend writes to you asking for one last favor, begging for your help.



The writing betrays a sense of urgency, as many of the sentences are scribbled through bulbous stains of ink. Be it due to your inner sense of duty, or old-time camaraderie, you decide to meet your friend at his farm, someplace far away from the busy streets of Boston. What do you not know, though, is that this singular decision will forever blur the line between what you once considered real and what you simply disregarded as fiction.

Your old friend awaits you at the farm.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Microsoft Windows 7/8/10 (64-bit)
    • Processor: 2,5 GHz Intel Core i3 or AMD Athlon
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Microsoft Windows 7/8/10 (64-bit)
    • Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system

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