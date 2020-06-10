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DreamBack VR
DreamBack VR is a virtual reality, first-person psychological horror game where you explore the eerie Rickfford Mansion, trying to unravel its mysteries and survive the experience with your sanity intact.
All Reviews:
2 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Jun 10, 2020
Developer:
Publisher:
Come Over Gaming S.L.U.
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Tracked Motion Controllers
Play Area
Seated
Standing
Room-Scale
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 7 Steam Achievements
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all 7
Title: DreamBack VR
Genre: Adventure, Indie
Developer: Come Over Gaming S.L.U.
Publisher: Come Over Gaming S.L.U.
Release Date: Jun 10, 2020

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Notice: Requires a virtual reality headset. See the VR Support section for more info.
VR Only

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-10%
$24.99
$22.49
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About This Game



DreamBack VR is a virtual reality, first-person psychological horror game where you explore the eerie Rickfford Mansion, trying to unravel its mysteries and survive the experience with your sanity intact.



HORROR LURKS WITHIN YOUR MIND

One fateful cold night, you were called by your company to repair a downed electrical power line in the Rickfford Mansion, an old Victorian estate in Mort Forest. That night scarred your life forever. Even though your memories of it are vague and hazy, you are still in shock months later, unable to sleep, and your relationship with your family is strained by the shock. You cannot recall what happened exactly on that night… What events terrified you so much that your mind just snapped and drew a curtain of oblivion over them? You are convinced that you have to face your memories and fears to overcome them. You then heard of a psychiatrist who claims to bring back memories through hypnosis, so you booked a consultation with him. Now, you are going to relive everything that happened in the house that night…

Will you survive your own memories?



TERROR IN YOUR OWN SKIN

Designed from the very beginning for Virtual Reality systems, DreamBack VR immerses you in a fully interactive and detailed environment. With its immersive movement and hand controls, you will have to navigate through the eerie Rickfford Mansion to solve its puzzles and enigmas through observation and intuition. DreamBack VR focuses its spine-chilling experience in atmospheric and psychological terror, without combat or action-oriented sections.



SEE. LISTEN. TREMBLE

Sometimes you have to see and listen for yourself to believe in the extraordinary… but you may wish you hadn’t. DreamBack VR is optimized to offer great visual quality without sacrificing any performance, with stable frame rates and adaptative graphic options. Its audio and sound have been designed to offer an incredibly immersive experience, with dynamic spatial and binaural audio, which, together with high-quality ambience sounds and effects, create a truly harrowing unique experience.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This game contains realistic representation of a fictional history which can be disturbing. Take in mind that the history its based on paranormal activities, deaths and mental disorder. Some content may not be suitable for all ages.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10-64 Bits
    • Processor: Intel Core i5 7600K equivalent or greater
    • Memory: 12 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti equivalent or greater
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 14 GB available space
    • Additional Notes: Oculus Rift CV1 / HTC Vive (90 hz) and Oculus Rift S (80 hz)
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10-64 Bits
    • Processor: Intel Core i7 8700 equivalent or greater
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1080 equivalent or greater
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 14 GB available space

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