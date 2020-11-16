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Dorian Morris Adventure
Will the secrets of your missing grandfather be finally discovered? Who is your friend, and who should you avoid? What is the mysterious Book of Knowledge? Do you really know who you are and what is your destination?
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Nov 16, 2020
Developer:
Publisher:
Forestlight Games, PlayWay S.A.
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Polish
Title: Dorian Morris Adventure
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Forestlight Games
Publisher: Forestlight Games, PlayWay S.A.
Franchise: Forestlight Games
Release Date: Nov 16, 2020

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About This Game

Will the secrets of your missing grandfather be finally discovered? Who is your friend, and who should you avoid? What is the mysterious Book of Knowledge? Do you really know who you are and what is your destination?



By playing our hero, Dorian Morris, the player follows the tracks left by his grandfather, a famous traveler. Experience amazing adventures, solve puzzles and tasks, in which the competence analysis mechanism is weaved into.



Dorian Morris Adventure is not only an entertaining experience but also mind training and a powerful dose of practical and useful knowledge in life.

Not just a game!


The game has implemented the following measuring tools:

  • Player's educational aspiration - striving for the assumed educational purpose.
  • Player's professional interests - targeted activity taking different values
  • Player's core competencies - knowledge, skills and attitudes in three key areas - social, task and personal.

More than an adventure!


Dorian Morris Adventure is also an application, the aim of which is to stimulate the player's development.

During the game the player deals with puzzles, situations and tasks, which shape one's competences.

Based on the collected data in the course of the game, each player at the end receives a description of one's professional predispositions.



Dorian Morris Adventure is not a typical point & click game, it is primarily a fascinating experience, but also excellent mind training and a powerful dose of practical and useful knowledge in life.

Play it & find your calling!

(*) The game uses the analysis of the player's professional interests based on the concept of Federic Kruder and related to the Standard Classification of Occupations.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Microsoft Windows 7 32/64bit
    • Processor: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Radeon HD 7500G/Intel HD Graphics 3000
    • Storage: 160 MB available space
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