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non - The First Warp
A genre-first time-manipulation, high-resolution (up to 8K), unconventional 2D point & click adventure.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Aug 12, 2021
Developer:
Publisher:
Black Grain Games

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Spanish - Spain
Danish
Italian
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all 32

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$10.99
$9.89
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Reviews

“Took him 6 years to make - and almost ruined our relationship!”
10/10 – Girlfriend

“Holy snuggles! I had 3 kids while Lars developed this!”
10/10 – Friend

About This Game


A genre-first time-manipulation, high-resolution, unconventional 2D point & click adventure.

As the alien protagonist "Ո Օ Ո" - you are mysteriously warped across the local galaxy super cluster where you struggle to find your way back to your home planet Toukin.

By the help of time-manipulation and interaction with the brave native inhabitants of other worlds - you time-warp your way through vast alien faunas in the quest to unravel the mysteries behind your own unexpected disappearance.

The game features a genre-first time-manipulation mechanic - never before seen in the genre.


On top of this you get these key features:
  • A pure indie, one man army, unconventional 2D point & click adventure
  • Relaxing game play
  • Clever, on demand, in-game help system. Because getting stuck, suck.
  • High-resolution graphics (up to 8K)
  • Well written story with plenty of warm humour and odd quirks
  • Relaxing soundtrack fitting all scenes in detail
  • Tailored ambient soundscape across the whole game
  • A large story spanning several planets in 6 chapters
  • Many many many well thought-out puzzles
  • Text and subtitles in 4 languages English, Spanish, Italian and Danish

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i7-5600U CPU @ 2.60GHz
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics 5000
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any Windows compatible sound card should do
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i7 @ 2.60GHz or better
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Recent Intel, NVIDIA or AMD cards for >= 4K graphics
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any Windows compatible sound card should do
    • Additional Notes: SSD for best performance
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: macOS 10.14: Mojave
    • Processor: Intel Core i5
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics 5000
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any macOS compatible sound card should do
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: macOS 10.15: Catalina
    • Processor: Intel Core i7
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: Recent Intel, NVIDIA or AMD cards
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any macOS compatible sound card should do
    • Additional Notes: SSD for best performance
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 18.04
    • Processor: Intel Core i7-5600U CPU @ 2.60GHz
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics 5500
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any ALSA compatible sound card should do
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 18.04
    • Processor: Intel Core i7 @ 2.60GHz or better
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: Recent Intel, NVIDIA or AMD cards
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any ALSA compatible sound card should do
    • Additional Notes: SSD for best performance
There are no reviews for this product

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