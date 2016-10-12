About This Game

A profound and immersive story

Daphné is at a dead end. When she inherits her remote family estate in the French countryside, she also inherits a generational feud between her family, the Delatours, and the mighty Malterres. At the same time, Frank, the father of the child they lost, is back to patch things up, but Daphné must also juggle the insistent courtship of a new suitor, her work as a teacher in the local middle school, rumours of witchery attached to her name, and this mysterious condemned tower, in the center of her castle.



Will you choose to believe in magick, or will you hang on to your rational view of the world?

An adventure shaped by your choices

Become a witch, a priestess, a math teacher, or the director of the local school.

Avenge your family, or bury the hatchet.

Choose Frank, Stanislas, or stay single.

A personalized and unique experience