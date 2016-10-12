All Games > Indie Games > Nova-box Franchise > Along the Edge
Along the Edge
Following the loss of a baby, a breakup, and a surprise heritage, Daphné decides to leave everything behind to start a new life in the French countryside. There, she discovers she's the last descendant of a line of witches. Will she embrace the family tradition?

Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Simplified Chinese
German
Includes 28 Steam Achievements
Points Shop Items Available
Awards

Check out the entire Nova-box collection on Steam

Includes 5 items: End of Lines, Across the Grooves, Seers Isle, Along the Edge, Echoes

Reviews

“Along the Edge is one of those rare stories that blur the lines so deeply you don’t quite know you’ve made a mistake until it’s too late”
8/10 – Emily Sowden, Gamespew

“In a sea of visual novels adhering all too closely to dull tropes and uninteresting conventions, Along the Edge is part of a new breed of interactive fiction rethinking what can be done with the genre”
Nate Kiernan, Kritiqal

“Along the Edge Is An Exquisite-Looking Visual Novel”
Brittany Vincent, Rock Paper Shotgun

About This Game

A profound and immersive story

Daphné is at a dead end. When she inherits her remote family estate in the French countryside, she also inherits a generational feud between her family, the Delatours, and the mighty Malterres. At the same time, Frank, the father of the child they lost, is back to patch things up, but Daphné must also juggle the insistent courtship of a new suitor, her work as a teacher in the local middle school, rumours of witchery attached to her name, and this mysterious condemned tower, in the center of her castle.

Will you choose to believe in magick, or will you hang on to your rational view of the world?

An adventure shaped by your choices

  • Become a witch, a priestess, a math teacher, or the director of the local school.

  • Avenge your family, or bury the hatchet.

  • Choose Frank, Stanislas, or stay single.

A personalized and unique experience

  • Over 450 full-screen illustrations.

  • An original soundtrack featuring piano music.

  • Dozens of achievements to unlock.

  • 20 characters with over 400 variants and attitudes.

  • Nearly 80,000 words, about the size of a 400-page novel.

  • Make Daphné evolve with more than 38 alternative versions of the main character.

System Requirements

Windows
macOS
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS *: Windows 7 Service Pack 1 or later (64bits only)
    • Processor: 2.0 Ghz (with SSE2 instruction set support)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Integrated or dedicated graphic card with 512MB of VRAM
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.
    Minimum:
    • OS: Mac OS X 10.12 (Sierra) or later
    • Processor: 2.0 Ghz (with SSE2 instruction set support)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Integrated or dedicated graphic card with 512MB of VRAM
    • Storage: 1 GB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 16.04 and later (64bits only)
    • Processor: 2.0 Ghz (with SSE2 instruction set support)
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Integrated or dedicated graphic card with 512MB of VRAM
    • Storage: 1 GB available space
