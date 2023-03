Évaluations

“Figment est un jeu d'énigmes fantasque et haut en couleurs qui combine les rêveries enfantines à des thèmes plus matures, comme la mort, la maladie et le traumatisme. Figment défie toute logique, bien que ce soit une version anticipée, le jeu est déjà magique et profond à la fois. ”

9/10 – COG Connected



“there is so much to love in Figment that you’ll adore spending time in its colourful world.”

9/10 – God is a Geek



“C'est une partition dynamique qui se matérialise dans le monde au fur et à mesure qu'elle est jouée, et je l'adore.”

Rock Paper Shotgun