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Phoning Home
A tale of survival about two shipwrecked robots - ION and ANI - on their life-defining journey in this unique genre-mix of exploration, puzzle and survival.
All Reviews:
Mixed (913) - 69% of the 913 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Feb 7, 2017
Developer:
Publisher:
ION LANDS

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
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Includes 52 Steam Achievements
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all 52
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Free to Play
 

Reviews

“Definitely one of the best indie games I ever played.”
90% – TD Game Club

“Phoning Home is indie developer ION LANDS love letter to storytelling and boasts a tale that really is worth telling.”
85% – Keengamer

“I absolutely adored ION and ANI.”
Slickster Magazine

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https://store.steampowered.com/app/746850/Cloudpunk/
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https://store.steampowered.com/app/1488490/Nivalis/

About This Game

You play ION, a young exploration unit on a mission to secure natural resources. When you crash-land on an alien planet your ship is almost completely destroyed. Not only do you have to survive in a strange new world full of dangers, but to have even a hope of escape you must find a way to contact your home planet for help.

With only your ship’s A.I. for company, you set out to explore your new home. On your journey you encounter ANI, a small, stranded service unit who identifies as female. ANI is the first to admit she’s a bit mad, but she is also a valuable resource, and it soon becomes clear that there will be no escape without her.

And so, the two of you begin a journey that neither of you is prepared for, on a planet where even the laws of nature seem not to apply. A journey in which ION and ANI must face the strangest of all possible challenges if they are to have any hope of living to tell their own story.

FEATURES

  • Explore a new frontier. Large open environments with realistic environmental effects – from time-of-day lighting to dappled forests and snow-covered mountains, to volcanoes, canyons, deep oceans and scorching deserts – you must find your way.
  • Experience a story with living (but not breathing) characters, brought to life by voice actors.
  • Survive harsh weather conditions and temperatures – and protect ANI at all costs!
  • An intriguing mix of exploration, logic and action gameplay.
  • Create portals to traverse the landscape.
  • Fight – or find ways to avoid combat.
  • Craft improvements and critical tools from resources found in the environment.
  • Discover the remnants of an alien civilization, decrypt their language and restore their technology.
  • Enjoy a beautiful soundtrack.

Be warned. Phoning Home starts easy, but gets quite challenging in the later stages of the game. Can you leave the planet?

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10
    • Processor: Intel Core i5 / AMD, 2.5 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Dedicated GPU, NVIDIA or AMD, 1.5 GB video memory
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 10 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit)
    • Processor: Intel Core i7 / AMD FX-8350, 3.4 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD R9 290 (4 GB)
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 10 GB available space
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