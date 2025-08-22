All Games > Casual Games > dietzribi Franchise > Deep Snake
Deep Snake
Non-Euclidean snake where you can go forever deeper and deeper into the void... ...and if you're good enough, into the daily leaderboards
Aug 22, 2025
dietzribi
Gameplay | Deep Snake Trailer
Features
Includes 6 Steam Achievements
dietzribi collection

About This Game

Snake but you gotta go DEEP

  • Eat apples

  • Grow your body

  • All-time and daily leaderboards

  • GO DEEPER

  • Weird trippy geometry

  • EVEN DEEPER

  • Dodge obstacles

  • DEEPER

  • Non-Euclidean space

  • ENTER THE VOID

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: i3
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 4000
    • Storage: 100 MB available space
