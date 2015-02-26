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Republique
Help a woman named Hope escape in a thrilling and topical stealth-action game that explores the perils of government surveillance in the Internet Age.
Recent Reviews:
Mixed (15) - 60% of the 15 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Mostly Positive (583) - 77% of the 583 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Feb 26, 2015
Developer:
Publisher:
Camouflaj
Tags
Popular user-defined tags for this product:
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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Spanish - Spain
Portuguese - Brazil
Russian
Japanese
See all 7 supported languages

Strong Language
Blood
Violence

Rating for: ESRB
Includes 26 Steam Achievements
View
all 26
Awards
WINNER -" Excellence in Storytelling," 10th International Mobile Game Awards

GOTY.CX 2013 Gamse of the Year - Idle Thumbs Official Selection

Play Republique

 

Reviews

“Republique is some of the most entertaining and clever dystopian fiction ever realized in game form.”
8.5/10 – Polygon

“Special, new, and necessary.”
8.5/10 – IGN

“If you’ve never played Republique before, this is the best way to experience it.”
8/10 – Hardcore Gamer

About This Game

Republique for Free - July 25, 2022

Hey everyone! Camouflaj recently passed a huge landmark—our ten year anniversary! To celebrate we will be making our debut title, REPUBLIQUE, free here on Steam in the coming days.

Thank you for all your support over the years. We couldn’t have done it without you.

------------------

Our MASSIVE Fall 2018 update is now available!

Camouflaj's most recent update to this episodic stealth thriller includes:

GAMEPAD SUPPORT: Play with a gamepad and control Hope directly, just like the console version

3 NEW COSTUMES FOR HOPE: The previously console-exclusive costumes are here, and they don't just look great, but change the way you play. (Costumes not available in Episode 4)

ENGINE UPGRADE: Our Unity 2017.4 update has enabled us to perform a ton of lighting and graphical upgrades, and improve performance across all devices.

TONS OF FIXES AND POLISH: We've implemented hundreds of bug fixes and improvements across the board to ensure this is the smoothest République experience yet.

JAPANESE LANGUAGE SUPPORT: Japanese players can now enjoy République in their native language!

NEW PRICE: République is now just $9.99! Pretty good deal, if you ask us.

For more details, check out our announcement here: https://steamcommunity.com/games/317100/announcements/detail/3398424857464575851

Thank you all from the bottom of our hearts for checking out République. Keep Hope Alive...


- Camouflaj

System Requirements

Windows
macOS
    Minimum:
    • OS: Windows 7 64-Bit
    • Processor: 2.0 GHz Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GT 640 or AMD Radeon HD 7550 w/ 1024 MB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 7 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: 2.4 GHz Intel i5
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 660 Ti or AMD Radeon HD 7870 w/ 2048 MB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 7 GB available space
    Minimum:
    • OS: OS X 10.13.6
    • Processor: 2.0 GHz Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Intel Iris, NVIDIA GT 640 or AMD Radeon HD 7550 w/ 1024 MB
    • Storage: 7 GB available space
    Recommended:
    • OS: OS X 10.13.6
    • Processor: 2.4 GHz Intel i5
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel Iris Pro, NVIDIA GTX 660 Ti, or AMD Radeon HD 7870 w/ 2048 MB
    • Storage: 7 GB available space

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