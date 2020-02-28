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Reversion - The Return (Last Chapter)
In this final chapter of the Reversion series, you must join the Resistance to defeat the evil Sergio. Buenos Aires is in ruins, but you have a chance to reverse history. Will you have what it takes to save your city before it’s too late?
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Feb 28, 2020
Developer:
Publisher:
3f Interactive
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Title: Reversion - The Return (Last Chapter)
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: 3f Interactive
Publisher: 3f Interactive
Franchise: 3finteractive
Release Date: Feb 28, 2020

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About This Game


Your adventure is almost at an end, or is it just beginning? After meeting the mysterious man from the photograph, you know that the only way to save your city is to join the Resistance against the tyranny of Sergio.

Guide the protagonist, Christian, through the ruins of Buenos Aires to make your final stand against the evil tyrant. Can you find the missing pieces to a mysterious device, the city’s only hope for redemption? Can you and your friends outrun Sergio and his guards long enough to succeed?

Team up with your allies, Victoria and Pablo, on your final mission to collect all the missing parts to this strange machine. Only then will you have a chance to reverse the disastrous events that destroyed the city as you know it.

Your adventure continues on the streets of Buenos Aires. It’s time for Reversion.

Features:


  • Charismatic and mysterious characters
  • Challenging puzzles to keep you hooked
  • Wide variety of interactive objects in each scene
  • Classic 2D graphics, as in the golden age of the genre
  • Hand-drawn and digitally-colored animation
  • Voice acting
  • Hints system to help you when you’re stuck

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows XP or later
    • Processor: Intel i5 or better
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: DirectX 9 compliant video card
    • Storage: 4 GB available space
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