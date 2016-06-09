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Crea
Progress with every slain monster, learn over 80 skills through talents, craft hundreds of items, and explore vast procedurally-generated worlds in this ever-expanding sandbox RPG!
All Reviews:
Mostly Positive (738) - 77% of the 738 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jun 9, 2016
Developer:
Publisher:
Siege Games
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Languages:
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Title: Crea
Genre: Action, Adventure, Indie, RPG
Developer: Siege Games
Publisher: Siege Games
Release Date: Jun 9, 2016

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Recent updates View all (125)

December 16, 2018

Magnificent Mechanisms Update Released!



I am extremely happy to announce that Crea's latest update, Magnificent Mechanisms, is now officially released. It started out as an innocent update but slowly grew into the beast of an update it is today. So what exactly does this Magnificent Mechanisms bring?

Mechanical Wiring System
Thanks to the Syle Manipulator it is now possible to connect items together and create complex automated systems. When a device sends a signal it has a power level which the receiving item can react to in different ways. It can be as simple as a light changing color based on the power level to as complex as a series of logic gates with conditional logic based on the power level. Automatically open doors, easily move water, and even transfer items in treasure chests. The power is now yours.




Completely redesigned dungeons
The original dungeon concept had some great ideas but ultimately had some fatal flaws. I took dungeons back to the drawing board and now they are better than ever. Every sector you advance through includes multiple threats including monsters, traps and environmental hazards. Progress towards the end and you will now be greeted by a boss and a reward if you claim victory.



Multiplayer Enhancements
With the extended development time I took the opportunity to beef up multiplayer. Bandwidth usage has been reduced by roughly 90% meaning less lag for everyone. The HUD has received a facelift and along with it ally vitals will now be displayed below yours. Target yourself or your ally by the portrait or hovering over your ally character - ally targeting has been fixed!



Full Changelog: https://steamcommunity.com/app/280520/discussions/0/3216031607501136699/

Happy holidays everyone!
31 comments Read more

December 7, 2018

Crea's v1.6 Update in Beta

It has been a few months of work since my last status update and this one has some amazing news. The upcoming version of Crea, Magnificent Mechanisms, (v1.6) is now in public beta. Much excite!

There are so many amazing changes in Magnificent Mechanisms. It will undoubtedly dazzle new and old players. For now I will withhold divulging details as I want the official launch to be the highlight. At that time I will go over the juicy new features and give an extensive changelog (it is going to be huge).

So far it has been tested by many players for a few months now and is very close to prime time. Now is your chance to get a first look (more like second or third) at this super exclusive (everyone can play) beta. If you do play then please join the discord and let me know how it is going.

You can join by opening up the Crea game properties in Steam, going to the "BETA" tab and then selecting the "beta" branch from the dropdown menu.
4 comments Read more

About This Game

Embark on an adventure with what little you have and discover what the world of Crea has to offer. Through each action, improve your talents and master many skills. Through each victory, grow in strength and shape yourself. Through each inquiry, unlock new items to craft and build. Through each expedition, explore new realms and uncover Crea’s lore.


  • Level up by defeating enemies
  • Learn over 80 skills through the talent system
  • Loot and craft powerful gear with unique attributes
  • Discover the world’s expansive mythos and history


  • Defeat challenging original monsters each with their own attacks
  • Survive by timing shield blocks and dodge rolling
  • Vanquish by your weapon of choice: Sword, Spear, Bow, or Magic
  • Challenge massive bosses and prepare to die


  • Research materials to discover their crafting capabilities
  • Find old recipe scrolls scattered throughout the world
  • Upgrade equipment to carry over their stats
  • Use chaos crafting (minigame) to create even more powerful items


  • Explore massive procedurally generated worlds
  • Quickly teleport through the use of Way Crystals, Way Shards and Rifts
  • Delve into dungeons that not only look different but play different every time
  • Travel to completely new Realms beyond the bounds of the main world


  • Built from the ground up with modding in mind
  • All gameplay logic and content exposed in Python
  • Easily create new content or entirely new gameplay systems
  • Learn from extensive modding tutorials and API documentation


System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows Vista or later
    • Processor: 1.7+ GHz or better
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 256+MB and OpenGL 2.1 compatible GPU and 1024x768 resolution
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 256 MB available space
    Minimum:
    • OS: Os X 10.7 or later
    • Processor: 2.0GHz Intel CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 256+MB and OpenGL 2.1 compatible GPU and 1024x768 resolution
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 256 MB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04 x64 LTS or later
    • Processor: 1.7+ GHz or better
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 256+MB and OpenGL 2.1 compatible GPU and 1024x768 resolution
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 256 MB available space
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32 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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