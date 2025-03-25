Mature Content Description

This game addresses the topics of incest, sexual abuse of minors, and more specifically living on as a victim following these crimes.



Though it does not depict sexual abuse in any way, some scenes do suggest consensual sexual relationships between minors of the same age. Any scene may be skipped at any time through the Pause menu by pressing the Escape or B key.



Timothée's experience is that of a victim whose family believed him and supported him, who was not traumatized, and who managed to pull through. This may be particularly troubling for victims who have had a different experience.



In addition, this game may contain:

- Mentions of incest and rape of a minor

- Non-explicit text enactments of consensual sex acts among minors of similar ages

- Explicit descriptions of sexual abuse of minors

- Mentions of traumatic amnesia

- Mentions of intrusive thoughts (in this case, the fear of an incest victim to reproduce what they have themselves experienced)

- Mentions of unwanted physiological pleasure

- Brief mentions of self-harm

- Brief mention of child pornography and child abuse material

- Internalized and normalized homophobia and biphobia

- Confrontation between a victim and their incest abuser



This game contains NO:

- Enactments of rape, incest, or sexual abuse

- Explicit visual representations of any act of a sexual nature