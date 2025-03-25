All Games > Indie Games > Wednesdays
"The hardest part is not to speak up. It’s being heard." Part video game, part graphic novel, Wednesdays seeks to raise awareness about child sexual abuse through a surprisingly hope-filled story.

Features
Awards

Reviews

“There are games that are impossible to rate, but that you have to play, even when you don't feel like it.”
Canard PC

“It is an observation: Wednesdays is a magnificent work that must be played, seen, told and transmitted. Thanks to the whole team.”
Game Side Story

About This Game

Like so many children, Tim was a victim of sexual abuse.

Twenty years later, while playing Orco Park, a videogame from his childhood, his memories will come rushing back along with a flood of questions : How could this have happened? Who knew? How has it shaped him? What does “normal” even mean?

Written by Pierre Corbinais (Haven, Road 96: Prologue, Bury Me, My Love), Wednesdays seeks to raise awareness about child sexual abuse through a surprisingly uplifting story.

A mosaic of stories and characters

Wednesdays tells a fragmented story through multiple perspectives.

Build rides and embellishments in Orco Park to unlock Tim’s memories in the order you see fit.

Step into the shoes of Tim’s relatives and try to piece together the tangled memories of his past.

Unveil a moving and sincere story dealing with intrafamilial sexual abuse without any taboo but with a lot of heart.

Two colorful art styles for the price of one

Wednesdays blends two distinct yet complementary art styles. Tim’s memories come to life through the work of comic artist Exaheva (Mekka Nikki, Still Heroes) and draw inspiration from alternative comics and graphic novels. Orco Park is designed by pixel artist Nico Nowak (There Is No Game: Wrong Dimension), evoking the charm of 90s classic video games.

A game everyone can play

Part video game, part graphic novel, Wednesdays has been designed to be accessible to players of all kinds, and even non-players!

A wide range of settings ensure that the experience can be tailored to suit anyone’s needs.

Authentic voices

Wednesdays doesn’t just aim to break the silence around child sexual abuse, it also provides a platform for several of its team members to have they voices heard, as artists, and as victims.

The game does not include any graphic representation of sexual abuse, and even if its topic might sound grim, Wednesdays is above all about trust, hope and healing.

Accessibility

Accessibility has been taken into account throughout the production of Wednesdays:

- Mouse, keyboard and joystick (joystick or D-pad) support;

- Adjustable text size (5 levels);

- Highly legible alternative font (Luciole);

- Manual or automatic text scrolling, with adjustable speed and preview;

- No precision or speed gameplay nor complex sequences.

More details on the accessibility of Wednesdays are available on ARTE's website.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This game addresses the topics of incest, sexual abuse of minors, and more specifically living on as a victim following these crimes.

Though it does not depict sexual abuse in any way, some scenes do suggest consensual sexual relationships between minors of the same age. Any scene may be skipped at any time through the Pause menu by pressing the Escape or B key.

Timothée's experience is that of a victim whose family believed him and supported him, who was not traumatized, and who managed to pull through. This may be particularly troubling for victims who have had a different experience.

In addition, this game may contain:
- Mentions of incest and rape of a minor
- Non-explicit text enactments of consensual sex acts among minors of similar ages
- Explicit descriptions of sexual abuse of minors
- Mentions of traumatic amnesia
- Mentions of intrusive thoughts (in this case, the fear of an incest victim to reproduce what they have themselves experienced)
- Mentions of unwanted physiological pleasure
- Brief mentions of self-harm
- Brief mention of child pornography and child abuse material
- Internalized and normalized homophobia and biphobia
- Confrontation between a victim and their incest abuser

This game contains NO:
- Enactments of rape, incest, or sexual abuse
- Explicit visual representations of any act of a sexual nature

System Requirements

Windows
macOS
    Minimum:
    • OS *: 64-bit Windows 7 or later
    • Processor: Intel i5 Quad-Core
    • Memory: 4 MB RAM
    • Graphics: Intel HD 4000
    • Storage: 1500 MB available space
* Starting January 1st, 2024, the Steam Client will only support Windows 10 and later versions.
    Minimum:
    • OS: macOS 11.7
    • Processor: Intel Core M
    • Memory: 4 GB RAM
    Recommended:
    • OS: macOS 11.7
    • Processor: Apple M1
    • Memory: 8 GB RAM
Loading reviews...