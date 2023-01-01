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Cataclysm: Dark Days Ahead
The epitome of a modern traditional roguelike: with turn-based play and a RPG-like skill progression system, it hearkens back to some of the major aspects of this genre. This game has an incredible depth, with a deep inventory system, vehicles and boats, NPCs with their own stories, and more.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Coming soon
Developer:
Publisher:
CleverRaven

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Features
Single-player
Profile Features Limited 
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Spanish - Spain
Japanese
Polish
Portuguese - Brazil
Russian
Simplified Chinese
Spanish - Latin America
See all 8 supported languages
This game is not yet available on Steam

Coming soon

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About This Game

The cataclysm has happened. Or more precisely... all of them. Within the last few years, riots and wars have come about, and finally the grid has collapsed. And there are zombies?! And giant hornets?! Well, you need to make the best of things and figure out a way to survive. Gather allies, build your home base, kill zombies, grow crops, craft the tools you need to survive. Find a working vehicle and use that to combat the apocalypse! Can you find out what the mysterious Xedra did to bring about the end of the world? Or did they even do it?

Cataclysm: Dark Days Ahead is the epitome of a modern traditional roguelike: with turn-based play and a RPG-like skill progression system, it hearkens back to some of the major aspects of this genre. The depth of this game will surprise you, with a cleverly-designed inventory system, the ability to drive vehicles and boats, well-written NPCs with their individual stories, and more.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Contains drug use, violence, and implicit consensual sex.

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 10
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 20.04
There are no reviews for this product

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