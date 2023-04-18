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Desktop Dungeons
Each step into the unknown heals you and reveals new obstacles as you guide fresh heros to glorious retirement or ignominious death. Master tactical spells, appease ancient gods and get rich through taxidermy in this award-winning quick-play puzzle-roguelike.
Recent Reviews:
Mostly Positive (41) - 70% of the 41 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (1,434) - 89% of the 1,434 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Apr 18, 2023
Developer:
Publisher:
QCF Design

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Simplified Chinese
Includes 35 Steam Achievements
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82
metacritic
Awards

IGF 2011 Winner - Excellence in Design


IndieCade 2011 Finalist

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Free to keep when you get it before Apr 25 @ 9:00am. Some limitations apply. (?)

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$24.99
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Reviews

“... a creative, rewarding and utterly addictive game that will keep you raiding goblin lairs until the small hours.”
4.5/5 – USgamer

“There are eight puzzles about pushing trolls.”
9/10 – Objective Game Reviews

“... as well-balanced as God’s own see-saw, and as unforgiving as the fast food jobsworth faced with someone ordering a breakfast muffin at 12.01”
Rock, Paper, Shotgun

REMASTER OUT NOW!

https://store.steampowered.com/app/1976950/Desktop_Dungeons_Rewind/

About This Game

FREE GAME UPDATE! Desktop Dungeons: Enhanced Edition. More ways to die horribly in 10 minutes or less. The award winning quick-play puzzle roguelike is now packed with new content, 2 new classes and a new way to play: Compete against your friends in the seeded Daily Dungeon!

  • The perfect coffee-break game for genius tacticians and chilled clickers alike:
  • Fight your way through fantasy dungeons in 10 minutes or less. We’re busy people too.
  • Prize-winning game design awesomeness (13th Annual IGF Awards)
  • Classic roguelike play re-imagined as a unique single-screen puzzle game sort of thing! Reviewers have a hard time with genres.
  • Explore unrevealed terrain to regain health and mana. Game hook!
  • 6 hours of gameplay? Try 6 billion... You can (and will) play Desktop Dungeons for the rest of your life.
  • Randomly generated dungeons are different every time you play. Build your Kingdom to unlock hordes of new classes, races and challenges.
  • Daily Dungeon allows you to compete against your Steam friends!
  • Amazing soundtrack by the improbably astounding team of Danny Baranowsky and Grant Kirkhope.

System Requirements

Windows
macOS
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows XP
    • Processor: 1.2GHz
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: any Direct3D 9 card
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 350 MB available space
    Minimum:
    • OS: OSX Lion
    • Processor: 1.2GHz
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: any Direct3D 9 card
    • Storage: 350 MB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu
    • Processor: 1.2GHz
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: any Direct3D 9 card
    • Storage: 350 MB available space
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What Curators Say

101 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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