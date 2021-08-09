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Time Tails
Visit the American Revolution with two time traveling cats from the 80’s! Help Ari and Zoe fix glitches in time to help save the American revolution! This short point and click adventure helps players learn the basics of 3D coordinate systems used in game development software like Unity.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Aug 9, 2021
Developer:
Publisher:
Snowbright Studio

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English

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$24.99
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About This Game

Time Tails, Episode One - Visit the American Revolution with two time traveling cats from the 80’s! Help Ari and Zoe fix glitches in time so that revolutionary hero Sybil Ludington can make her famous nighttime ride.

This short point and click adventure game helps players become familiar with the basics of 3D coordinate systems and how they are used in popular game development software such as Unity.

Time Tails is a series of games funded in part by the US Department of Education to help provide learners of all ages with an entry point for learning game design. Each episode transports you to a different point in history and introduces players to new skills. The games are research-backed and can be used in classrooms, libraries, or at home. Future episodes will cover a variety of game design and computer science topics.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 or newer
    • Processor: Intel i5
    • Memory: 8 GB RAM
    • Storage: 255 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 10.13 or later
    • Processor: Intel i5
    • Storage: 213 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
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