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Humanity
A unique blend of puzzle-solving and action-platforming. Play a lone Shiba Inu charged with commanding massive, marching crowds to the goal in Story Mode, or browse a wide array of user-made levels crafted via the in-game Stage Creator!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
May 16, 2023
Developer:
Publisher:
Enhance

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Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Japanese
See all 6 supported languages
Notice: This title runs in both standard and VR modes. It does not require a VR headset.
This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: May 16, 2023

This game plans to unlock in approximately 2 weeks

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About This Game



WORK LIKE A DOG
HUMANITY is a third-person puzzle-action game where you become a dog to command massive, marching crowds of people to jump, turn, push, float, shoot, and climb their way to salvation across 90 story-mode stages.





READY, AND…ACTION!
Devious puzzles and strategic thinking is broken up with more action-focused elements and platformer-like levels, even some epic boss battles!



UGC = USER GENERATED CONTENT, UNLIMITED GRATIFYING CHALLENGES
Browse an ever-growing library of stages created by other players. Play, rate, and discover new types of puzzles in this limitless vault.



CREATE AND SHARE LEVELS
Bring your ideas to life using the intuitive Stage Creator, be it a straightforward puzzle, action stage, or heck, even an artful sculpture!

(OPTIONAL) VR Compatible
Immerse yourself like never before as you tower over the teeming, ant-like people! Mu ha ha ha ha!

Whether on your standard display or in the optional VR Mode, watch as breathtaking swarms of people follow your commands to the exit, all in HUMANITY’s stark iconic style, courtesy of director and celebrated visual designer Yugo Nakamura and famed game creator Tetsuya Mizuguchi (Rez Infinite, Tetris Effect: Connected).

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5-3450
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 760 equivalent or greater
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    • VR Support: (OPTIONAL) - Quest 2, Rift S
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5-4590 (required for VR)
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 1070 equivalent (required for VR)
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    • VR Support: Quest 2, Rift S
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What Curators Say

4 Curators have reviewed this product. Click here to see them.
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