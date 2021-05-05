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The World After
Set during a pandemic lockdown in France, The World After is a FMV point & click adventure game that tells the story of a man who tries to uncover the truth behind his strange nightmares and the mystery of the village he's living in.
All Reviews:
4 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
May 5, 2021
Developer:
Publisher:
Burning Sunset
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Spanish - Spain
Portuguese - Brazil
Includes 17 Steam Achievements
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all 17
Title: The World After
Genre: Adventure, Indie
Developer: Burning Sunset
Publisher: Burning Sunset
Release Date: May 5, 2021

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SPECIAL PROMOTION! Offer ends May 12

-10%
$11.99
$10.79
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About This Game



Set during a pandemic lockdown in France, The World After tells the story of Vincent, a writer that fled the city in order to work on his new book. Recurring strange dreams push him to look for the truth behind the village mystery. As he investigates an old castle, he finds a way to switch between night and day and start being chased by a dreadful monster, The Nightwatcher.

Will he be able to find answers? What lies beyond the Tannhäuser Gate? Who or what is The Nightwatcher? What is the meaning of the strange messages he keeps on finding?



The World After is a brand new sci-fi full-motion video point and click adventure game, created during the 2020 French pandemic lockdown by movie designers and artists. Starring Jean-Claude Dreyfus (The City of Lost Children, Delicatessen), this game is the perfect match between old-school point and click mechanics and modern cinematography technology.

  • A new point and click adventure game in full-motion video
  • 3 different endings
  • 32 different environments to explore
  • Original soundtrack
  • 11 secret logs
  • A whole Visual Novel to unlock as a bonus!

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 10 64-bit
    • Processor: Core i3 / AMD A6 2.4Ghz
    • Memory: 2 MB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5750. OpenGL 3.3
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 15 GB available space
    • Additional Notes: SSD recommended
    Recommended:
    • OS: Windows 10 64-bit
    • Processor: Core i5 / AMD A6 2.4Ghz
    • Memory: 4 MB RAM
    • Graphics: ATI® Radeon™ M295X @ 2GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 15 GB available space
    • Additional Notes: SSD recommended
    Minimum:
    • OS: OS X 10.12 64-bit
    • Processor: Core i5 2.4Ghz
    • Memory: 4 MB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 260 / AMD Radeon HD 5750. OpenGL 3.3
    • Storage: 15 GB available space
    • Additional Notes: SSD recommended
    Recommended:
    • OS: OS X 10.12 64-bit
    • Processor: Core i7 2.4Ghz
    • Memory: 8 MB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460
    • Storage: 15 GB available space
    • Additional Notes: SSD recommended

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