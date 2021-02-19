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Kosmonavtes: Escape Reality
A Room Escape and puzzle / adventure game! Help Vala fulfil her dream and become an astronaut!
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Feb 19, 2021
Developer:
Publisher:
LKMAD
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Title: Kosmonavtes: Escape Reality
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: LKMAD
Publisher: LKMAD
Release Date: Feb 19, 2021

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-20%
$2.99
$2.39
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About This Game

Kosmonavtes: Escape Reality


With the Earth's resources dwindling, the Kosmonavtes program is announced!

The goal is one, assemble a cadet team and send them out to colonise another planet!

Help Vala become one of its first cadets and fulfil her dream of becoming an astronaut!


Features:


  • Point and click, puzzle adventure / room escape game!
  • Eight chapters to complete!
  • Beautiful hand illustrated graphics bring the game to life!
  • Many items to collect and puzzles to solve!
  • Original soundtrack by David Decker (Neosonic Productions)!
  • Original sound effects!



This is the first game in the Kosmonavtes adventure escape series!

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8, 10
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM
    • Storage: 350 MB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS X 10.9+
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM.
    • Storage: 350 MB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 16.04+ or equivalent
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Integrated graphics or GPU with atleast 512 MB of VRAM.
    • Storage: 350 MB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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