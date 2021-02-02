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Night in Riverager
A Night In Riverager is a free horror short set in the monochrome world of My Beautiful Paper Smile. It tells the tale of a strange hunter in an even stranger land, on a quest to find medicine for his ailing mother. Strange and powerful forces are stirring. Can he resist them?
All Reviews:
8 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Feb 2, 2021
Developer:
Publisher:
V Publishing
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Night in Riverager
Genre: Adventure, Casual, Free to Play, Indie
Developer: Two Star Games
Publisher: V Publishing
Release Date: Feb 2, 2021

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Check out - My Beautiful Paper Smile

NIGHT IN RIVERAGER IS A STORY WITHIN THE WORLD OF MY BEAUTIFUL PAPER SMILE
https://store.steampowered.com/app/1036700/My_Beautiful_Paper_Smile

About This Game

There is more to this world than kings and conspiracies. There are ordinary folk living in an extraordinary world, and this is one of their tales.

Story:

A short, new story set in the world of My Beautiful Paper Smile, A Night In Riverager gives players a glance at its strange papercraft world from another perspective, offering a spine-chilling story by itself that is also part of a greater, darker whole.

You will become the Hunter, a hooded and mysterious figure, just living out their mundane life in the secluded hamlet of Riverager. To find medicine for his sickly mother, the Hunter ventures into the King’s domain, a dangerous place guarded by forces both natural and not.

Will you complete your journey into the dark? Or will you become just another character in another’s story?

Join the Hunter on his journey now, then explore the world further in My Beautiful Paper Smile.

Gameplay:

A Night In Riverager is a short horror adventure and a prelude to the events of My Beautiful Paper Smile. Players will explore and puzzle their way through a new part of this eerie monochrome world. A free and ideal starting place for newcomers to this world, but also worth exploring for players who already own My Beautiful Paper Smile.

Features:

- Stunning hand-drawn graphics.
- Developed in Unreal Engine 4
- Unique unsettling atmosphere.
- Deep engrossing story.
- Run and hide from the faceless one.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Night in Riverager displays mild fantasy violence and includes mature topics such as murder and torture.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 64-bit
    • Processor: 2.5 GHz Quad-core Intel or AMD processor
    • Memory: 4 MB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD
    • Storage: 2 GB available space
    • Additional Notes: Game includes adjustable graphics settings to aid lower end devices.

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