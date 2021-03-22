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Vectorio - Early Access
Vectorio is a simple survival base-building game where the objective is to claim resources you find around the map and use them to research new powerful weapons and technology. Use your new tech to survive and expand as you take on the ever growing onslaught of enemy shapes!
Recent Reviews:
Very Positive (67) - 97% of the 67 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (292) - 96% of the 292 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Mar 22, 2021
Developer:
Publisher:
Ben Nichols

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Features
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Early Access Game

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Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“Vectorio is an open source project inspired by the ideas shared from our community. It is very collaborative process, so having the game in Early Access allows us to test new ideas and features and get valuable player feedback on them as we continue to develop the game. Involving our community as much as possible every step of the way has been our goal from day one, and we plan to continue doing so well after the Early Access release!”

Approximately how long will this game be in Early Access?

“We plan to release the game out of Early Access come late 2021”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“The full version will feature an Adventure Mode, which is an endlessly expanding base building mode with a storyline tied in. There will also be a multiplayer PvE mode where you and your friends or other random players can take on enemies together. We also plan on adding other modes like wave survival and challenge scenarios. These features will not be fully present in Early Access, but some snippets of either mode may be added in a development build for some people to test out.”

What is the current state of the Early Access version?

“Survival and creative will be playable once we release the game in Early Access, with other modes like wave survival, challenge scenarios, and multiplayer following shortly behind for the full release. However, our main focus will always be on Survival, as that is the core mode the entire game is designed around.”

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“The game will no longer be free post-launch. The original plan was to keep it free forever, but by charging for the game we'll be able to continue producing content updates for it well into the future. (and faster then ever before!)”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“The community can join our public developer run discord server to brainstorm new ideas and give feedback on the current ideas implemented in the game. In this server we have a dedicated area for sharing ideas, reporting bugs, and giving feedback. Almost all recommended features that are mutually agreed upon end up getting added!”
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Free To Play
 
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About This Game

What is Vectorio?

Vectorio is a simple survival base-building game where the objective is to claim resources you find around the map and use them to research new powerful weapons and technology. Use your new tech to survive, expand, and defeat all six guardians and put an end to the onslaught of enemy shapes!


There's more to your base then just the defensive side though. You'll need to carefully plan out not only the design of your front line, but the logistics side of your base as well. Careful power management and building placement is essential if you want to avoid your base running out of power and getting overrun!

Join the community!

Want to help take part in Vectorio's development, and change the future of the game for everyone? Consider joining our developer run discord server! You'll be able to vote on upcoming features, test features before they get officially released, and make / contribute concepts of your own!

What is in the Early Access version?

  • Survival mode
    Expand your base and defeat all six Guardian boss battles!
  • Creative mode
    Build the base of your dreams and spawn in your own enemies.

What will be in the full version?

  • Wave survival
    Survive increasingly difficult waves of enemy shapes.
  • Challenge scenarios
    Put your best base design layouts to the test in challenges!
  • Multiplayer PvE mode
    Fight with other players against increasingly difficult waves!
  • Multiplayer PvP mode
    Four corners, four players. Last one standing wins.
  • Unlockable skins
    Give your turrets some style with unlockable cosmetics!

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Dual Core 2.00GHz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 620
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 512 MB available space
    • Additional Notes: Requirements may differ slightly in future updates
    Minimum:
    • OS: OS X 10 or later
    • Processor: Intel Core I5 or later
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Intel Iris Graphics 650
    • Storage: 512 MB available space
    • Additional Notes: Requirements may differ slightly in future updates
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 12.04 or later
    • Processor: Intel Core 2 Duo E6320
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GeForce 7600 GS or equivalent
    • Storage: 512 MB available space
    • Additional Notes: Requirements may differ slightly in future updates

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